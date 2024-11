BUTRINTI – LUFTËTARI / LIVE NË SARANDA WEB

Live në kanalin 24 orë në youtube Saranda Web

Takimi midis ekipeve Butrinti – Luftëtari do të transmentohet drejtpërdrejt në Saranda Web

Të Dielën 10 Nëntor në Sarandë pritet një sfidë e zjarrtë mes ekipit vendas, Butrinti, dhe rivalëve të tyre të fortë, Luftëtari. Kjo ndeshje, që ka tërhequr vëmendjen e të gjithë komunitetit sportiv në zonë, premton emocione të veçanta dhe konkurrencë të fortë, ndërsa të dy ekipet synojnë të forcojnë pozitat e tyre në kampionat.

Tifozët e Butrintit dhe Luftëtarit do të kenë mundësinë të ndjekin ndeshjen dhe të mbështesin ekipin e tyre direkt nga kanali 24 orë në YouTube i Saranda Web, ku ndeshja do të transmetohet live. Transmetimi nis përpara fillimit të lojës me intervista dhe analiza për ekipet, duke i sjellë të gjitha emocionet e fushës drejt e në ekranin tuaj.

Ju ftojmë të mos humbisni këtë përballje të rëndësishme nesër dhe të qëndroni të lidhur me Saranda Web për një eksperiencë të plotë sportive!

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb