Ekipi i Butrintit ka fituar takimin e sotëm përballë Skraparit me rezultatin 4-0

Pjesa e parë është mbyllur 1-0 me gol të Llojaj, ndërsa në pjesën e dytë Butrinti ka shënuar edhe 3 herë të tjera me gola të M. Gurma (51″) dhe (61″) dhe Kordha (88″)

Me këtë fitore Butrinti vijon të mbajë kreun e klasifikimit me 25 pikë në 10 takime, ndjekur nga Labëria FC me 23 pikë në 9 takime.