Butrinti fiton në transfertë ndaj Këlcyrës dhe mbetet në ndjekje të kreut

15/02/26

Butrinti fiton në transfertë ndaj Këlcyrës dhe mbetet në ndjekje të kreut

Këlcyra 1 – 2 Butrinti

 

 

Butrinti i Sarandës ka marrë një fitore të rëndësishme në transfertë përballë Këlcyres, duke triumfuar me rezultatin 1-2 në kuadër të Kategorisë së Dytë 2025/26 – Grupi B.

 

Ndeshje me tension dhe karton të kuq

 

Pjesa e parë u shoqërua me ndërhyrje të ashpra dhe tension në fushë. Në minutën e 45-të, Silva Oliveira E. u ndëshkua me karton të kuq, duke e lënë skuadrën me një lojtar më pak. Më pas edhe një lojtar i Këlcyrës është ndëshkuar me karton të kuq.

 

Reagimi i Butrintit në pjesën e dytë

Në fraksionin e dytë të lojës, Butrinti arriti të konkretizojë epërsinë numerike:
• 72’ – Dzilah M. kalon në avantazh Butrintin
• 90’ – Diop M. dyfishon shifrat për skuadrën sarandiote

 

Këlcyra reagoi në fund të takimit, me Teka P. që ngushtoi diferencën në minutat shtesë, por pa arritur të ndryshojë fatin e ndeshjes.

 

Pas kësaj fitoreje, Butrinti ngjitet në kuotën e 28 pikëve, duke mbajtur vendin e dytë në renditje dhe duke qëndruar vetëm dy pikë larg kryesuesve të Orikut (30 pikë).

 

Gara për kreun e tabelës në Grupin B mbetet e hapur dhe çdo javë po rezulton vendimtare për objektivat sezonale.

 

