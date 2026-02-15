Butrinti fiton në transfertë ndaj Këlcyrës dhe mbetet në ndjekje të kreut
Butrinti fiton në transfertë ndaj Këlcyrës dhe mbetet në ndjekje të kreut
Këlcyra 1 – 2 Butrinti
Butrinti i Sarandës ka marrë një fitore të rëndësishme në transfertë përballë Këlcyres, duke triumfuar me rezultatin 1-2 në kuadër të Kategorisë së Dytë 2025/26 – Grupi B.
Ndeshje me tension dhe karton të kuq
Pjesa e parë u shoqërua me ndërhyrje të ashpra dhe tension në fushë. Në minutën e 45-të, Silva Oliveira E. u ndëshkua me karton të kuq, duke e lënë skuadrën me një lojtar më pak. Më pas edhe një lojtar i Këlcyrës është ndëshkuar me karton të kuq.
Reagimi i Butrintit në pjesën e dytë
Në fraksionin e dytë të lojës, Butrinti arriti të konkretizojë epërsinë numerike:
• 72’ – Dzilah M. kalon në avantazh Butrintin
• 90’ – Diop M. dyfishon shifrat për skuadrën sarandiote
Këlcyra reagoi në fund të takimit, me Teka P. që ngushtoi diferencën në minutat shtesë, por pa arritur të ndryshojë fatin e ndeshjes.
Pas kësaj fitoreje, Butrinti ngjitet në kuotën e 28 pikëve, duke mbajtur vendin e dytë në renditje dhe duke qëndruar vetëm dy pikë larg kryesuesve të Orikut (30 pikë).
Gara për kreun e tabelës në Grupin B mbetet e hapur dhe çdo javë po rezulton vendimtare për objektivat sezonale.
