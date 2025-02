Butrinti – Devolli / Drejtpërdrejt në Saranda Web

Pas humbjes ndaj Delvinës, Butrinti pret ekipin Devolli sot në fushën e tij, në stadiumin ‘Andon Lapa’, me një synim të vetëm: të sigurojë fitoren dhe tre pikët vendimtare. Atmosfera në ekip është e qetë, me lojtarët që janë të fokusuar dhe të gatshëm për këtë përballje të rëndësishme. Takimi do të trenmentohet drejtpërdrejt në kanalin në youtube Saranda Web dhe në facebook.

Në krahun tjetër, Devolli mbërrin në Sarandë si një skuadër e fortë, e renditur në vendin e tretë me 24 pikë, vetëm katër më shumë se Butrinti. Ndeshja e parë mes tyre përfundoi pa gola, me të dyja ekipet që prodhuan raste, por pa arritur të tundin rrjetën. Kësaj here, të dyja skuadrat kanë vetëm një objektiv: fitoren!

Butrinti shpreson të përfitojë nga faktori fushë dhe mbështetja e zjarrtë e tifozëve, ndërsa Devolli synon të ruajë pozicionin e tij në kreun e renditjes. Sfida premton emocione të forta dhe një spektakël futbolli.

Takimi Butrinti – Devolli zhvillohet SOT në orën 13:00 dhe do të transmetohet drejtpërdrejt në Saranda Web.

