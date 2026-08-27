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Booking dhe Airbnb në “lupën” e Tatimeve, nisin verifikimet për të ardhurat e padeklaruara

27/08/2618:56

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Booking dhe Airbnb në “lupën” e Tatimeve, nisin verifikimet për të ardhurat e padeklaruara

Administrata Tatimore ka nisur kontrollet për individët dhe subjektet që sigurojnë të ardhura nga dhënia e apartamenteve, vilave dhe dhomave me qira përmes platformave online, si Booking.com dhe Airbnb.

 

 

Në fazën e parë janë përzgjedhur 100 individë dhe subjekte, për të cilët do të verifikohet nëse të ardhurat e realizuara janë deklaruar dhe nëse janë përmbushur detyrimet tatimore sipas legjislacionit në fuqi.

 

Sipas të dhënave të bëra publike nga Administrata Tatimore, këta 100 tatimpagues kanë realizuar rreth 24.9 milionë euro të ardhura përmes Booking.com gjatë periudhës tetor 2022 – dhjetor 2025.

 

Dhënia me qira afatshkurtër përmes Booking, Airbnb dhe platformave të tjera online është zgjeruar ndjeshëm gjatë viteve të fundit në Shqipëri, veçanërisht në zonat turistike. Në qytete bregdetare si Saranda dhe Ksamili, gjatë sezonit turistik një numër i madh apartamentesh, vilash dhe dhomash ofrohen për vizitorët përmes këtyre platformave.

 

Administrata Tatimore u bën thirrje individëve dhe subjekteve që përfitojnë të ardhura përmes platformave online që të deklarojnë saktë aktivitetin dhe të ardhurat e realizuara, me qëllim shmangien e masave që parashikon legjislacioni.

 

Sipas Tatimeve, mosdeklarimi apo deklarimi i pasaktë i të ardhurave mund të sjellë pasoja administrative dhe penale.

Nisja e kontrolleve ndaj 100 tatimpaguesve tregon një vëmendje të shtuar të administratës ndaj tregut të qirave turistike online dhe të ardhurave që gjenerohen nga ky aktivitet. Saranda Web

 

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