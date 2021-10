Bllokohet lëvizja e trageteve të linjës Sarandë – Korfuz dhe anasjelltas.

Shkak i bllokimit është bërë greva e punonjësve shëndetësorë që bëjnë tamponët në portin e Korfuzit, të cilët janë futur në një grevë për 48 orë deri në zgjidhje të problemit.

Kjo për faktin se i ka mbaruar kontrata autoritetit shëndetësor në portin e Korfuzit, dhe si e tillë nuk kryhet marrja e tamponit në port. Sipas pronarëve të trageteve në Sarandë deri ditën e hënë situata do jetë e tillë. Agjensia “Fenikas Lines” sot udhëtarët e vet që ishin pajisur me biletë i ka transportuar me autobusa nga Qafë Bota.