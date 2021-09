BE-ja heq Shqipërinë nga lista e vendeve të sigurta nga COVID-19

Përhapja e frikshme e koronavirusit dhe variantit Delta në vendin tonë, ka bërë që Bashkimi Europian të marrë masa.

Si rezultat, këtë të enjte, Këshilli Europian ka vendosur që të heqë Shqipërinë nga lista e vendeve të sigurta për covid-19.

Kështu të gjithë qytetarët shqiptarë që do të udhëtojnë në vendet e BE-së, por edhe qytetarët e huaj që duan të futen në Shqipëri do të përballen me disa kufizime të tjera, krahas atyre aktuale.

BE ka vendosur që të heqë Uruguajin nga lista e vendeve jo të sigurta, ndërsa ka shtuar Shqipërinë, Armeninë, Azerbajxhanin, Brunein në Azi, Japoninë dhe Serbinë.

Siç thuhet në rekomandimin e Këshillit Europian, kjo listë do të rishikohet çdo dy javë dhe sipas ecurisë së infektimeve në çdo vend, do të përditësohet.

Bazuar në kriteret dhe kushtet e përcaktuara në rekomandim, që nga 9 shtatori 2021 shtetet anëtare duhet të heqin gradualisht kufizimet e udhëtimit në kufijtë e jashtëm për banorët e vendeve të treta si: Australia, Bosnja dhe Hercegovina, Kanadaja, Jordania, Zelanda e Re, Katari, Republika e Moldavisë, Arabia Saudite, Singapori, Korea e Jugut, Ukraina, Uruguai, Kina.