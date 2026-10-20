Bashkia Finiq 1,3 milionë euro për rikonstruksionin e rrugëve në fshatrat e 5 njësitë administrative
Rrugët e brendshme të fshatrave në pesë njësitë administrative të Bashkisë Finiq pritet t’u nënshtrohen ndërhyrjeve për rikonstruksion. Në listën e tenderëve janë përfshirë projekte për Alikon, Finiqin, Dhivrin, Mesopotamin dhe Livadhja, me një vlerë të përgjithshme prej rreth 1,31 milionë eurosh, përfshirë TVSH-në.
Ndërhyrja me fondin më të lartë është parashikuar në njësinë administrative Aliko, ku projekti përfshin rrugët Dërmish–Navaricë dhe rrugët e brendshme të njësisë. Për këtë investim janë parashikuar rreth 29 milionë lekë me TVSH, ekuivalente me afërsisht 319 mijë euro.
Në Dhivër, Mesopotam dhe Livadhja, projektet për rikonstruksionin e rrugëve të brendshme kanë secili një vlerë prej rreth 25 milionë lekësh me TVSH, ose afërsisht 275 mijë euro. Ndërsa për njësinë administrative Finiq është parashikuar një fond prej rreth 15 milionë lekësh me TVSH, ekuivalent me rreth 165 mijë euro.
Në total, pesë projektet kapin vlerën e afro 119 milionë lekëve me TVSH. Këto janë fondet e parashikuara për procedurat e prokurimit, ndërsa vlerat përfundimtare do të përcaktohen pas përzgjedhjes së kompanive që do të kryejnë punimet.
Lista e paraqitur nuk përcakton gjatësinë e rrugëve që do të rikonstruktohen, segmentet konkrete brenda secilës njësi. Saranda Web