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Bar–Restorant “Fantastik” në Sarandë kërkon Ndihmëse në Kuzhinë

30/06/2619:28

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Bar-Restorant Fantastik në Sarandë, kërkon të punësojë Ndihmëse në Kuzhinë. 

• Ambient pune i strukturuar dhe miqësor
• Orar i rregullt

Për info & aplikime kontaktoni +355 69 543 4405

 

📍 Vendndodhja: Rruga Butrinti, Sarandë

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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