Bar–Restorant “Fantastik” në Sarandë kërkon Ndihmëse në Kuzhinë
Bar-Restorant Fantastik në Sarandë, kërkon të punësojë Ndihmëse në Kuzhinë.
• Ambient pune i strukturuar dhe miqësor
• Orar i rregullt
Për info & aplikime kontaktoni +355 69 543 4405
📍 Vendndodhja: Rruga Butrinti, Sarandë
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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