Bar Restaurant Riviera në Ksamil kërkon Ndihmës Kuzhinier/e dhe Ndihmës Kamarier/e
Bar Restaurant Riviera në Ksamil kërkon të punësojë:
2 Ndihmës Kuzhinier/e
1 Ndihmës Kamarier/e
Kontakt: 069 216 0216
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