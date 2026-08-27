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Bar Restaurant Riviera në Ksamil kërkon Ndihmës Kuzhinier/e dhe Ndihmës Kamarier/e

27/08/2612:01

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Bar Restaurant Riviera në Ksamil kërkon të punësojë:

 

2 Ndihmës Kuzhinier/e

1 Ndihmës Kamarier/e

 

Kontakt: 069 216 0216

 

Bar Restaurant Riviera në Ksamil

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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