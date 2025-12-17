logo
Atmosferë festive në Sarandë, qielli ndriçohet nga shfaqja me dronë – VIDEO

17/12/25

Atmosferë festive në Sarandë, qielli ndriçohet nga shfaqja me dronë

 

Një spektakël magjik ndriçoi qiellin e Sarandës në prag të festave.
Rreth 150 dronë krijuan figura, ikona dhe mesazhe festive, duke dhuruar një shfaqje unike dritash që tërhoqi vëmendjen e qytetarëve dhe vizitorëve.

 

 

Atmosfera festive, ngjyrat dhe lëvizjet e sinkronizuara të dronëve e kthyen mbrëmjen në një moment të veçantë, duke sjellë emocion, gëzim dhe frymën e festave në qytet.

 

