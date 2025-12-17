Atmosferë festive në Sarandë, qielli ndriçohet nga shfaqja me dronë – VIDEO
Atmosferë festive në Sarandë, qielli ndriçohet nga shfaqja me dronë
Një spektakël magjik ndriçoi qiellin e Sarandës në prag të festave.
Rreth 150 dronë krijuan figura, ikona dhe mesazhe festive, duke dhuruar një shfaqje unike dritash që tërhoqi vëmendjen e qytetarëve dhe vizitorëve.
Atmosfera festive, ngjyrat dhe lëvizjet e sinkronizuara të dronëve e kthyen mbrëmjen në një moment të veçantë, duke sjellë emocion, gëzim dhe frymën e festave në qytet.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28
17/12/2520:37
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6
17/12/2520:37
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30
17/12/2520:37
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22
17/12/2520:37
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32
17/12/2520:37