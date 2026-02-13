logo
ASHK: Tani mund të kontrolloni të dhënat e pronës tuaj edhe nga telefoni – DETAJET

13/02/2619:04

Agjencia Shtetërore e Kadastrës: Tani mund të kontrolloni të dhënat e pronës tuaj edhe nga telefoni

 

Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK) ka njoftuar se qytetarët në zonat ku po zhvillohet Regjistrimi Fillestar mund të kontrollojnë online të dhënat e pronave të tyre përmes faqes zyrtare të institucionit.

 

 

Sipas njoftimit, përmes një harte interaktive mund të kërkohet prona sipas zonës kadastrale ose emrit të subjektit, ndërsa shfaqen të gjitha të dhënat e mbledhura gjatë matjeve dhe verifikimeve në terren.

Megjithatë, ndonëse ky hap paraqitet si lehtësim për qytetarët, realiteti mbetet më kompleks.

 

A është realisht i aksesueshëm ky shërbim?

 

Në shumë zona, sidomos për moshat e treta apo familje që nuk kanë njohuri teknologjike, përdorimi i hartave interaktive dhe platformave online nuk është i thjeshtë. Një pjesë e konsiderueshme e popullsisë nuk di të përdorë telefonat smart apo shërbimet digjitale.

 

Në praktikë, kjo do të thotë se shumë qytetarë do të vazhdojnë:

 

  • Të paraqiten fizikisht pranë pikave të afishimit
  • Të kërkojnë ndihmë nga të afërm
  • Ose të paguajnë zyra private që ofrojnë shërbime aplikimi dhe verifikimi online

 

Kështu, një shërbim që synon lehtësim mund të përkthehet në një kosto shtesë për ata që nuk kanë akses apo aftësi digjitale.

Afati 45-ditor mbetet vendimtar

 

Dokumentet vijojnë të jenë të afishuara fizikisht për 45 ditë në ambientet e njësive të vetëqeverisjes vendore. Brenda këtij afati, çdo qytetar duhet të verifikojë të dhënat e pronës së tij.

Nëse konstatohen pasaktësi apo gabime, kërkesa me shkrim duhet të paraqitet pranë pikave të afishimit publik ose në drejtorinë vendore të ASHK-së, brenda afatit ligjor.

Pas përfundimit të kësaj faze, regjistri kadastral për zonën përkatëse konsiderohet i mbyllur.

 

Çfarë është Regjistrimi Fillestar?

 

Regjistrimi Fillestar është procesi përmes të cilit regjistrohen për herë të parë të gjitha pronat në një zonë të caktuar, duke krijuar regjistrin zyrtar kadastral.

Kjo fazë është vendimtare për saktësinë e të dhënave të pronësisë dhe për shmangien e problemeve ligjore në të ardhmen.

Publikimi online i të dhënave është një hap drejt digjitalizimit, por mbetet sfidë për një pjesë të madhe të qytetarëve që nuk janë të familjarizuar me teknologjinë. Për ta, verifikimi i pronës vijon të jetë një proces që kërkon prezencë fizike ose ndihmë të paguar.

 

Ndaj, përtej platformës online, informimi i qartë dhe asistenca direkte për qytetarët mbeten po aq të rëndësishme sa vetë sistemi digjital.

 

ASHK: Tani mund të kontrolloni të dhënat e pronës tuaj edhe nga telefoni – DETAJET

