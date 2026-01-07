Ashensorët pa kontroll dhe siguri, rrezik i përditshëm për banorët e pallateve
Ashensorët pa kontroll dhe siguri, rrezik i përditshëm për banorët e pallateve
Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut ka dalë me një apel publik, duke ngritur alarmin për rrezikun serioz që paraqesin ashensorët pa kontroll dhe pa standarde sigurie, veçanërisht ata që janë të paregjistruar, të pamirëmbajtur dhe pa inspektime teknike periodike. Ky problem prek drejtpërdrejt edhe qytetin e Sarandës, ku një numër i konsiderueshëm pallatesh banimi dhe ambientesh pune përdorin ende ashensorë që nuk plotësojnë kriteret ligjore.
Ashensorët pa kontroll – rrezik i përditshëm për banorët e pallateve në Sarandë
Ashensorët e pakontrolluar përbëjnë një rrezik të vazhdueshëm për banorët, veçanërisht për fëmijët, të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara, të cilët varen çdo ditë nga përdorimi i tyre. Defektet teknike, bllokimet e papritura, rëniet e kabinës apo mosfunksionimi i sistemeve të emergjencës mund të çojnë në pasoja të rënda për jetën dhe shëndetin e qytetarëve.
Sipas ISHMT-së, ligji është i qartë: përgjegjësia për sigurinë e ashensorëve u takon administratorëve të pallateve ose shoqërive administruese. Ata janë të detyruar t’i regjistrojnë ashensorët pranë inspektoratit, të kenë kontrata të vlefshme mirëmbajtjeje me subjekte të licencuara dhe të sigurojnë kryerjen e kontrolleve teknike periodike.
Mungesa e inspektimeve shton rrezikun e aksidenteve
Inspektimet teknike për ashensorët në pallatet e banimit duhet të kryhen të paktën një herë në vit, ndërsa për ambientet e punës kontrollet janë edhe më të shpeshta, për shkak të fluksit më të madh të përdoruesve. Përdorimi i një ashensori pa dokumentacion të rregullt dhe pa inspektim teknik konsiderohet i paligjshëm dhe përbën një kërcënim real për sigurinë publike.
ISHMT thekson se mungesa e mirëmbajtjes profesionale rrit ndjeshëm probabilitetin e defekteve të rënda teknike dhe aksidenteve, të cilat në shumë raste mund të shmangen me kontrolle të thjeshta, por të rregullta. Në rast shkeljesh, inspektorati ushtron kontrolle në terren dhe ka të drejtë të marrë masa administrative, deri në ndalimin e menjëhershëm të përdorimit të ashensorit.
Thirrje për përgjegjësi në mbrojtje të jetës së qytetarëve
Apeli i ISHMT-së vjen në një moment kur shumë ashensorë në vend, përfshirë edhe në Sarandë, janë të vjetër ose nuk administrohen sipas kërkesave ligjore. Institucioni u bën thirrje administratorëve, shoqërive administruese dhe bashkëpronarëve të tregojnë përgjegjësi maksimale, duke mos e trajtuar sigurinë e ashensorëve si formalitet.
Siguria e ashensorëve nuk është një zgjedhje apo kosto e shmangshme, por një detyrim ligjor dhe mbi të gjitha një çështje e drejtpërdrejtë e mbrojtjes së jetës së qytetarëve. Çdo neglizhencë në këtë drejtim mund të kthehet në një rrezik të përditshëm me pasoja të parikthyeshme.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2
07/01/2612:19
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10
07/01/2612:19
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16
07/01/2612:19
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
07/01/2612:19
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19
07/01/2612:19