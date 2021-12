Arratiset lituanezi/ Rrahu bashkëjetuesen, Gjykata e la detyrim paraqitje

Arratiset nga Shqiperia, shpallet ne kerkim lituanezi ne Sarande.

Nje tjeter shtetas i huaj eshte shpallur ne kerkim me urdher te Prokurorise se Sarandes. Pas suedezit Sebastian Lichota Buinski, per te cilin rendon masa “Arrest ne burg” ne mungese prej shtatorit, Prokuroria e Sarandes ka leshuar urdher ndalimi edhe per 51-vjecarin lituanez Nikoljas Kuznecovs. Me vendim te Gjyqtarit Fatmir Ndreu me 25 nentor, te zbardhur keto dite, u vendos masa e sigurise “Arrest ne burg” dhe gjithashtu kalimi ne favor te shtetit te garancise 3000 euro qe lituanezi kishte vendosur, kur ne 17 shtator u la i lire nga gjykata me kete garanci pas akuzes per “dhune ne familje”. Shkak per ndryshimin e mases se sigurise ndaj tij eshte bere fakti qe, sipas sistemit TIMS, më datë 21.09.2021 ora 22.49, nëpërmjet Pikës së Kalimit Kufitar Muriqan Kukës është larguar nga territori i Republikës së Shqipërisë.



Për të kaluar pushimet verore të vitit 2021, shtetasja gjermane Helena B. dhe shtetasi lituanez, të datëlindjeve respektivisht 30.07.1973 dhe 27.02.1970, të cilët janë në një lidhje intime dhe bashkëjetojnë me njëri – tjetrin, kanë përzgjedhur territorin e Republikës së Shqipërisë, përzgjedhur fshatin Ksamil, Njësia Administrative Ksamil, Bashkia e Sarandës. Pushimet e tyre këta shtetas i kalojnë duke u akomoduar në një mjet transporti të llojit “rulotë”, të cilin e kanë sjellë me vete, duke e tërhequr me anë të një automjeti. Më datë 14.09.2021, rreth orëve të drekës, midis bashkëjetuesve ka lindur një debat, gjatë zhvillimit të të cilit, shtetasja gjermane H. B. ka derdhur shishen me raki që shtetasi lituanez po konsumonte në ato çaste. Kjo e ka ndezur edhe më shumë debatin midis tyre.

Në këto rrethana, debati ka degjeneruar në akte dhune që shtetasi lituanez ka ushtruar ndaj bashkëjetueses së tij, shtetases gjermane H. B, çaste për të cilat, në kallëzimin e saj kjo e fundit thekson “bashkëjetuesi im nga ky veprim u inatos dhe filloi të më godiste, me pëllëmba dhe me grushta në fytyrë dhe në kokë.



Në vijim, shtetasi lituanez është larguar nga vendi ku kishin parkuar “rulotin” e tyre, duke u rikthyer rreth orës 20.00. Por, në rikthim, gjendja psikologjike e shtetasit lituanez ka qenë e rënduar, rrethanë kjo që ka ndikuar në “rindezjen” e konfliktit midis bashkëjetuesve, çaste për të cilat, në kallëzimin e saj, shtetasja gjermane H. B. thekson “bashkëjetuesi … u kthye në darkë rreth orës 20:00, kur erdhi bashkëjetuesi im ishte në gjendje më të keqe psiqike dhe aty përsëri kemi filluar sherrin me njëri tjetrin … sherri vazhdonte me fjalë duke u sharë dhe ofenduar”.



I shqetësuar për atë ç’ka po dëgjonte, një nga punonjësit e kampingut në të cilin gjendej edhe “ruloti” i bashkëjetuesve, ka vënë në dijeni Sallën Operative të Komisariatit të Policisë Sarandë, ku punonjës të policisë kanë mbërritur në vend duke shuar kështu edhe konfliktimin e mëtejshëm të bashkëjetuesve, të cilët janë shoqëruar për në ambientet e Komisariatit të Policisë Sarandë, ku shtetasja gjermane Helena Barleben është kontaktuar nga Oficeri i Policisë Gjyqësore pranë këtij komisariati, para të cilit ajo ka parashtruar kallëzim penal”.



Ne shtator, me kërkesë të Prokurorisë, Gjykata e Sarandës ndryshoi edhe masen e sigurimit per shtetasin suedez Sebastian Lichota Buinski, 33-vjec i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Dhuna në familje”, me pasojë rrahjen e shtetases suedeze 31-vjec. Në fillim të shtatorit ndaj tij ishte dhënë masa “detyrim paraqitje” dhe “ndalim dhe detyrim i qendrimit në një vend të caktuar”. Por prej asaj dite ai nuk u paraqit me ne Prokurorine e qytetit dhe kjo ka bërë që të kontrollohet sistemi TIMS nga ku rezultoi qe ai të jetë larguar jashtë shtetit.