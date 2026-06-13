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Arameras Resort në Ksamil kërkon të punësojë Sanitare

13/06/2618:50

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Arameras Resort në Ksamil kërkon të punësojë Sanitare

 

📩 Dërgoni CV: [email protected]

Kontakt: +355 69 286 7349

 

ARAMERAS RESORT në Ksamil kërkon staf për sezonin 2026

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

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