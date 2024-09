Ambasadori i BE: Rishikoni ligjin për investimet strategjike, nuk është transparent

Ambasadori i Delegacionit të Bashkimit Europian në Tiranë, Silvio Gonzato, ka theksuar nevojën për rishikimin e ligjit për investitorët strategjikë në Shqipëri, duke e cilësuar atë si jo të qartë dhe jo transparent. Në një takim me gazetarë europianë që mbulojnë çështjet e BE-së, Gonzato përmendi pengesat kryesore që Shqipëria duhet të kapërcejë për të avancuar në rrugën e saj drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian, duke përfshirë korrupsionin dhe krimin e organizuar.

Rëndësia e Reformës në Drejtësi

Një nga temat kryesore që ambasadori theksoi ishte reforma në drejtësi, e cila është thelbësore për stabilitetin dhe zhvillimin e vendit. Ai vuri në dukje se kuadri ligjor i investimeve në Shqipëri duhet të përafrohet me standardet e Bashkimit Europian, duke garantuar një trajtim të barabartë për të gjithë investitorët, vendas dhe të huaj.

“Ligji i investimeve strategjike, i njohur për statusin preferencial që u jep atyre që konsiderohen investitorë strategjikë, ndonjëherë rezulton në fitime të papara përmes përfitimit të tokës në kushte shumë të favorshme, madje edhe me çmime nën treg. Ky proces është disi jotransparent, sidomos në jug të vendit,” tha Gonzato.

Raste Problematike

Ligji për investimet strategjike është bërë një temë e debatueshme në Shqipëri, me raste konkrete që ngjallin shqetësim. Një nga këto raste është ai i investitorit Artan Gaçi, i cili është shpallur investitor strategjik për ndërtimin e një kompleksi turistik në Himarë, me vlerë rreth 5.5 milionë euro. Gaçi është bashkëshort i deputetes dhe ish-ministres së Mbrojtjes dhe Punëve të Jashtme, Olta Xhaçka, çka ka ngritur dyshime mbi transparencën e këtij procesi.

Nevojat për Reformë

Ambasadori Gonzato theksoi se Bashkimi Europian është një nga investitorët më të mëdhenj të reformës së drejtësisë në Shqipëri. Ai shprehu optimizmin për përparimet që janë arritur, pavarësisht tensioneve politike që kanë lindur për shkak të reformave.

“Reforma e vitit 2016 ka filluar të japë frytet e saj, por ka krijuar tensione mes palëve. Opozita e sheh SPAK-un si një mjet në duar të qeverisë për t’i mbyllur gojën,” tha ai, duke shtuar se kjo ka rritur polarizimin në situatën politike.

Angazhimi për Anëtarësim

Gonzato theksoi se Shqipëria nuk ka një “plan B” dhe rruga Euro-Atlantike është e vetmja që shqiptarët kanë zgjedhur. Ai u shpreh optimist për mundësinë që Shqipëria të bashkohet me Malin e Zi në procesin e anëtarësimit, duke theksuar se, me datë 15 tetor, do të mbahet Konferenca e dytë Ndërqeveritare në Luksemburg për të diskutuar grupin e parë të kapitujve.

Për Shqipërinë, siç e theksoi ambasadori, është thelbësore që të vazhdojë me reformat e nevojshme, duke garantuar një kuadër ligjor të drejtë dhe transparent për tërheqjen e investimeve dhe përmirësimin e kushteve të jetesës për qytetarët e saj.

