Akuzohet për vjedhje me vlerë 400 euro, përfundon në qeli 34-vjeçari – VIDEO

Akuzohet për vjedhje me vlerë 400 euro, përfundon në qeli 34-vjeçari në Sarandë
Një 34-vjeçar ka përfunduar pas hekurave në Sarandë, pasi akuzohet se ka kryer dy raste vjedhjeje suveniresh. Sipas Policisë së Sarandës, është finalizuar operacioni i koduar “Souvenirs”, i cili çoi në dokumentimin e ngjarjeve dhe në ndalimin e autorit të dyshuar.
I arrestuari është shtetasi E. M., 34 vjeç, banues në Sarandë, i cili dyshohet se në orët e natës së 1 tetorit 2025, ka vjedhur suvenire me vlerë rreth 40 mijë lekë (afërsisht 400 euro) në dy stenda të ndryshme, pronë e shtetasve S. L. dhe B. S.
Policia bën me dije se gjatë kontrollit është bërë i mundur sekuestrimi i një pjese të sendeve të vjedhura, të cilat do të shërbejnë si prova materiale në procesin gjyqësor.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, ku 34-vjeçari do të hetohet për veprën penale “Vjedhja”.
