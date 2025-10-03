logo
Akuzohet për vjedhje me vlerë 400 euro, përfundon në qeli 34-vjeçari – VIDEO

03/10/2517:57

Akuzohet për vjedhje me vlerë 400 euro, përfundon në qeli 34-vjeçari në Sarandë

 

Një 34-vjeçar ka përfunduar pas hekurave në Sarandë, pasi akuzohet se ka kryer dy raste vjedhjeje suveniresh. Sipas Policisë së Sarandës, është finalizuar operacioni i koduar “Souvenirs”, i cili çoi në dokumentimin e ngjarjeve dhe në ndalimin e autorit të dyshuar.

 

 

I arrestuari është shtetasi E. M., 34 vjeç, banues në Sarandë, i cili dyshohet se në orët e natës së 1 tetorit 2025, ka vjedhur suvenire me vlerë rreth 40 mijë lekë (afërsisht 400 euro) në dy stenda të ndryshme, pronë e shtetasve S. L. dhe B. S.

 

Policia bën me dije se gjatë kontrollit është bërë i mundur sekuestrimi i një pjese të sendeve të vjedhura, të cilat do të shërbejnë si prova materiale në procesin gjyqësor.

 

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, ku 34-vjeçari do të hetohet për veprën penale “Vjedhja”.

 

