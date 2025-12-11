logo
0
Rezervime Suvenire

Akuzohet nga vëllai se i ka shkatërruar orenditë dhe pajisjet elektroshtëpiake, shpallet në kërkim

11/12/2510:19

Shperndaje:

Akuzohet nga vëllai se i ka shkatërruar orenditë dhe pajisjet elektroshtëpiake, shpallet në kërkim

 

Policia e Sarandës ka shpallur në kërkim shtetasin S. Ç., 53 vjeç, banues në fshatin Dermish, pas një kallëzimi të paraqitur nga një familjar.

Sipas njoftimit të Policisë, kallëzimin e ka bërë shtetasi N. Ç., i cili ka deklaruar se vëllai i tij ka shkatërruar orenditë dhe pajisjet elektroshtëpiake në banesën e tyre, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale.

 

Menjëherë pas marrjes së kallëzimit, shërbimet e Policisë së Sarandës kanë kryer veprimet procedurale dhe kanë nisur kërkimet për gjetjen dhe shoqërimin e 53-vjeçarit, i cili dyshohet për veprën penale “Dëmtimi i pronës”.

 

Grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe për dokumentimin e saj sipas procedurave ligjore.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Ministria e Turizmit reagon për  ekskavatorët në Finiq: “Nuk ka gërmime të paligjshme, po kryhen punime restaurimi të miratuara”

Ministria e Turizmit reagon për  ekskavatorët në Finiq: “Nuk ka gërmime të paligjshme, po kryhen punime restaurimi të miratuara”
260 mm shi në 72 orë, bilanci nga çarja e argjinaturës: 800 krerë bagëti të ngordhura dhe 1350 ha të përmbytura

260 mm shi në 72 orë, bilanci nga çarja e argjinaturës: 800 krerë bagëti të ngordhura dhe 1350 ha të përmbytura
Ekskavatorët në Parkun e qytetit antik të Finiqit ngrenë alarmin! Çfarë po ndodh?

Ekskavatorët në Parkun e qytetit antik të Finiqit ngrenë alarmin! Çfarë po ndodh?
Akuzohet nga vëllai se i ka shkatërruar orenditë dhe pajisjet elektroshtëpiake, shpallet në kërkim

Akuzohet nga vëllai se i ka shkatërruar orenditë dhe pajisjet elektroshtëpiake, shpallet në kërkim
Saranda ndez dritat e festave të fundvitit &#8211; VIDEO

Saranda ndez dritat e festave të fundvitit – VIDEO
Hotel Ari në Sarandë kërkon punonjëse për mirëmbajtje dhe pastrim

Hotel Ari në Sarandë kërkon punonjëse për mirëmbajtje dhe pastrim

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

 Suvenire nga Saranda &#8211; Shegë

Suvenire nga Saranda – Shegë

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.