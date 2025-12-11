Akuzohet nga vëllai se i ka shkatërruar orenditë dhe pajisjet elektroshtëpiake, shpallet në kërkim
Akuzohet nga vëllai se i ka shkatërruar orenditë dhe pajisjet elektroshtëpiake, shpallet në kërkim
Policia e Sarandës ka shpallur në kërkim shtetasin S. Ç., 53 vjeç, banues në fshatin Dermish, pas një kallëzimi të paraqitur nga një familjar.
Sipas njoftimit të Policisë, kallëzimin e ka bërë shtetasi N. Ç., i cili ka deklaruar se vëllai i tij ka shkatërruar orenditë dhe pajisjet elektroshtëpiake në banesën e tyre, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale.
Menjëherë pas marrjes së kallëzimit, shërbimet e Policisë së Sarandës kanë kryer veprimet procedurale dhe kanë nisur kërkimet për gjetjen dhe shoqërimin e 53-vjeçarit, i cili dyshohet për veprën penale “Dëmtimi i pronës”.
Grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe për dokumentimin e saj sipas procedurave ligjore.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Ministria e Turizmit reagon për ekskavatorët në Finiq: “Nuk ka gërmime të paligjshme, po kryhen punime restaurimi të miratuara”
260 mm shi në 72 orë, bilanci nga çarja e argjinaturës: 800 krerë bagëti të ngordhura dhe 1350 ha të përmbytura
Suvenire
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31
11/12/2510:19
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10
11/12/2510:19
Suvenire nga Saranda – Shegë
11/12/2510:19
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22
11/12/2510:19
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17
11/12/2510:19