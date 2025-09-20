Aksident nga përplasja e 2 automjeteve në aksin rrugor Sarandë – Delvinë, në Shijan
Aksident nga përplasja e 2 automjeteve në aksin rrugor Sarandë – Delvinë, në Shijan
Një aksident rrugor ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Sarandë–Delvinë, në Shijan.
Dy automjete janë përplasur me njëri-tjetrin, ndërsa njëri prej tyre është goditur më pas edhe me një kamionçinë.
Si pasojë e aksidentit ka mbetur e lënduar lehtë një grua, pasagjere në automjetin Opel.
Fatmirësisht, e lënduara ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Policia ndodhet në vendngjarje dhe po punon për të përcaktuar shkaqet e aksidentit.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11
20/09/258:15
DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo
20/09/258:15
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21
20/09/258:15
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22
20/09/258:15
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10
20/09/258:15