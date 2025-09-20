logo
0
Rezervime Suvenire

Aksident nga përplasja e 2 automjeteve në aksin rrugor Sarandë – Delvinë, në Shijan

20/09/258:15

Shperndaje:

Aksident nga përplasja e 2 automjeteve në aksin rrugor Sarandë – Delvinë, në Shijan

 

Një aksident rrugor ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Sarandë–Delvinë, në Shijan.

Dy automjete janë përplasur me njëri-tjetrin, ndërsa njëri prej tyre është goditur më pas edhe me një kamionçinë.

 

Një aksident rrugor ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Sarandë–Delvinë, në fshatin Shijan. Dy automjete janë përplasur me njëri-tjetrin, ndërsa njëri prej tyre është goditur më pas edhe nga një kamionçinë. Si pasojë e aksidentit ka mbetur e lënduar lehtë një grua, pasagjere në automjetin Opel. Fatmirësisht, e lënduara ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

 

Si pasojë e aksidentit ka mbetur e lënduar lehtë një grua, pasagjere në automjetin Opel.

Fatmirësisht, e lënduara ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

 

Policia ndodhet në vendngjarje dhe po punon për të përcaktuar shkaqet e aksidentit.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Mursia kujton viktimat e komunizmit mes dhimbjesh dhe dëshmive tronditëse &#8211; VIDEO

Mursia kujton viktimat e komunizmit mes dhimbjesh dhe dëshmive tronditëse – VIDEO
Aksident nga përplasja e 2 automjeteve në aksin rrugor Sarandë &#8211; Delvinë, në Shijan

Aksident nga përplasja e 2 automjeteve në aksin rrugor Sarandë – Delvinë, në Shijan
&#8220;Ramo Saranda&#8221; Hotel &#038; Restaurant kërkon Ndihmës Kuzhinier/e, Banakier/e dhe Kamarier/e

“Ramo Saranda” Hotel & Restaurant kërkon Ndihmës Kuzhinier/e, Banakier/e dhe Kamarier/e
Nuk frenoi në kohë, 69-vjeçari me motor përfundon në spital i plagosur në hundë

Nuk frenoi në kohë, 69-vjeçari me motor përfundon në spital i plagosur në hundë
Progonati shpk kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Menaxher Shitjesh

Progonati shpk kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Menaxher Shitjesh
Dyqani ONE në Sarandë kërkon Store Manager &#038; Sales Representatives

Dyqani ONE në Sarandë kërkon Store Manager & Sales Representatives

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

 DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.