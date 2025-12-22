logo
Aksident në Lukovë mes një automjeti dhe një motori, ambulanca drejt vendngjarjes

22/12/2517:21

Aksident në Lukovë mes një automjeti dhe një motori, ambulanca drejt vendngjarjes

 

Një aksident rrugor ka ndodhur para pak çastesh në Lukovë, si pasojë e përplasjes mes një automjeti dhe një motori.

 

22-vjeçari dhunohet pas dëshmisë në Prokurori, transportohet në Tiranë për mjekim

 

Një ambulancë nga Spitali i Sarandës është nisur drejt vendngjarjes.

 

Rreth orës 16:15, në zonën e Lukovës, ka ndodhur një aksident rrugor. Një motomjet me targë NNH 58, që drejtohej nga shtetasi I, K rreth 15 vjeç, është përplasur me një automjet tip Mitsubishi, me targë AB 713 SV, që drejtohej nga shtetasi Sh M.

Si pasojë e përplasjes, ka mbetur i dëmtuar drejtuesi i motomjetit, shtetasi I.K, i cili është transportuar për ndihmë mjekësore.Testi i alkoolit për drejtuesin e automjetit ka rezultuar 0.00 mg/l.

Nga ana e Policisë po kryhen veprimet procedurale për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

 

