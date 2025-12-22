Aksident në Lukovë mes një automjeti dhe një motori, ambulanca drejt vendngjarjes
Aksident në Lukovë mes një automjeti dhe një motori, ambulanca drejt vendngjarjes
Një aksident rrugor ka ndodhur para pak çastesh në Lukovë, si pasojë e përplasjes mes një automjeti dhe një motori.
Një ambulancë nga Spitali i Sarandës është nisur drejt vendngjarjes.
Rreth orës 16:15, në zonën e Lukovës, ka ndodhur një aksident rrugor. Një motomjet me targë NNH 58, që drejtohej nga shtetasi I, K rreth 15 vjeç, është përplasur me një automjet tip Mitsubishi, me targë AB 713 SV, që drejtohej nga shtetasi Sh M.
Si pasojë e përplasjes, ka mbetur i dëmtuar drejtuesi i motomjetit, shtetasi I.K, i cili është transportuar për ndihmë mjekësore.Testi i alkoolit për drejtuesin e automjetit ka rezultuar 0.00 mg/l.
Nga ana e Policisë po kryhen veprimet procedurale për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo
22/12/2517:21
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27
22/12/2517:21
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3
22/12/2517:21
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29
22/12/2517:21
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1
22/12/2517:21