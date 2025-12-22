logo
Aksident mes 2 mjetesh në rrugën e Vrionit, Policia po heton shkaqet

22/12/2515:39

Aksident mes 2 mjetesh në rrugën e Vrionit, Policia po heton shkaqet

 

Një aksident me përplasje mjetesh, fatmirësisht vetëm me dëme materiale, ka ndodhur pak minuta më parë në rrugën e drejtë në fshatin Vrion, Bashkia Finiq.

 

Aksident mes 2 mjetesh në rrugën e Vrionit, Policia po heton shkaqet

 

Dy automjete janë përplasur me njëri-tjetrin dhe si pasojë nuk ka persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë, të cilat kanë kryer testin e alkoolit për drejtuesit e mjeteve, ku rezultoi se të dy ishin në gjendje të rregullt, pa konsum alkooli.

 

Policia ka nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit, ndërsa specialistët e qarkullimit rrugor po punojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

 

