Aksident mes 2 mjetesh në rrugën e Vrionit, Policia po heton shkaqet
Një aksident me përplasje mjetesh, fatmirësisht vetëm me dëme materiale, ka ndodhur pak minuta më parë në rrugën e drejtë në fshatin Vrion, Bashkia Finiq.
Dy automjete janë përplasur me njëri-tjetrin dhe si pasojë nuk ka persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë, të cilat kanë kryer testin e alkoolit për drejtuesit e mjeteve, ku rezultoi se të dy ishin në gjendje të rregullt, pa konsum alkooli.
Policia ka nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit, ndërsa specialistët e qarkullimit rrugor po punojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
