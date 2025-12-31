logo
0
Rezervime Suvenire

Aksident i rëndë pranë tunelit të Skërficës, përmbyset një maune

31/12/2516:33

Shperndaje:

Aksident i rëndë pranë tunelit të Skërficës, përmbyset një maune. Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar në afërsi të tunelit të Skërficës, në segmentin rrugor Kardhiq–Delvinë.

 

Një mjet i rëndë (maune) është përmbysur në rrugë. Drejtuesi i mjetit ka reaguar në kohë, duke shmangur përplasjen me automjetet që lëviznin përpara tij, por përfundimisht kamioni është përmbysur dhe shoferi ka mbetur i bllokuar në kabinë.

 

Aksident i rëndë pranë tunelit të Skërficës, përmbyset një maune

 

Fatmirësisht, drejtues të tjerë mjetesh dhe qytetarë që ndodheshin në zonë i kanë ardhur menjëherë në ndihmë. Në pamjet e siguruara shihet momenti kur një prej qytetarëve godet xhamin e kabinës deri në thyerjen e tij, duke bërë të mundur nxjerrjen e shoferit.

 

Drejtuesi i maunes ka arritur të dalë pa lëndime, megjithëse i tronditur nga ngjarja. Qytetarët i kanë dhënë ujë dhe janë përpjekur ta mbajnë pranë deri në stabilizimin e gjendjes së tij.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Aksident i rëndë pranë tunelit të Skërficës, përmbyset një maune

Aksident i rëndë pranë tunelit të Skërficës, përmbyset një maune
Nis dëmshpërblimin për banorët e prekur nga zjarret e verës, në Delvinë shkojnë 1 milion euro

Nis dëmshpërblimin për banorët e prekur nga zjarret e verës, në Delvinë shkojnë 1 milion euro
Investimet dhe projektet e planifikuara në Buxhetin e vitit 2026 në Sarandë

Investimet dhe projektet e planifikuara në Buxhetin e vitit 2026 në Sarandë
S’ka më Polici Bashkiake: Reforma që shuan autonominë vendore dhe e kthen në strukturë kombëtare

S’ka më Polici Bashkiake: Reforma që shuan autonominë vendore dhe e kthen në strukturë kombëtare
Mumushe Ibrahimi, 85-vjeçarja nga Saranda vijon ende të qepë jorganë e të thurë qilima &#8211; VIDEO

Mumushe Ibrahimi, 85-vjeçarja nga Saranda vijon ende të qepë jorganë e të thurë qilima – VIDEO
Qeveria merr vendimin: Lirohen 380 të burgosur, 900 të tjerë përfitojnë ulje dënimi

Qeveria merr vendimin: Lirohen 380 të burgosur, 900 të tjerë përfitojnë ulje dënimi

Suvenire

Suvenire nga Saranda &#8211; Shegë

Suvenire nga Saranda – Shegë

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.