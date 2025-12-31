Aksident i rëndë pranë tunelit të Skërficës, përmbyset një maune
Aksident i rëndë pranë tunelit të Skërficës, përmbyset një maune. Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar në afërsi të tunelit të Skërficës, në segmentin rrugor Kardhiq–Delvinë.
Një mjet i rëndë (maune) është përmbysur në rrugë. Drejtuesi i mjetit ka reaguar në kohë, duke shmangur përplasjen me automjetet që lëviznin përpara tij, por përfundimisht kamioni është përmbysur dhe shoferi ka mbetur i bllokuar në kabinë.
Fatmirësisht, drejtues të tjerë mjetesh dhe qytetarë që ndodheshin në zonë i kanë ardhur menjëherë në ndihmë. Në pamjet e siguruara shihet momenti kur një prej qytetarëve godet xhamin e kabinës deri në thyerjen e tij, duke bërë të mundur nxjerrjen e shoferit.
Drejtuesi i maunes ka arritur të dalë pa lëndime, megjithëse i tronditur nga ngjarja. Qytetarët i kanë dhënë ujë dhe janë përpjekur ta mbajnë pranë deri në stabilizimin e gjendjes së tij.
