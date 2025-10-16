Aksident i rëndë në dalje të tunelit të Skërficës në rrugën Kardhiq-Delvinë
Aksident i rëndë në dalje të tunelit të Skërficës në rrugën Kardhiq-Delvinë
Një aksident i rëndë ka ndodhur sot në dalje të tunelit të Skërficës, në aksin rrugor Kardhiq–Delvinë. Një automjet është përplasur me bordurën e betonit.
Si pasojë e përplasjes, dy persona kanë mbetur të lënduar. Ambulanca ka mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe ka transportuar të plagosurit drejt spitalit për ndihmë mjekësore.
Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit. Ende nuk dihen rrethanat që çuan në humbjen e kontrollit të mjetit.
