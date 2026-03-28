48-vjeçari nga Athina dërgohet pa shenja jete në urgjencën e spitalit në Sarandë

28/03/26 10:02

Një ngjarje e rëndë është shënuar mbrëmjen e djeshme në Sarandë, ku një shtetas grek ka mbërritur pa shenja jete në urgjencën e spitalit.

 

 

Sipas informacioneve paraprake, rreth orës 22:00 është transportuar në spital 48-vjeçari Pavllos Simeriontaqis, banues në Athinë, i cili fatkeqësisht ka mbërritur pa shenja jete.

Menjëherë pas njoftimit, në ambientet e spitalit kanë mbërritur shërbimet e policisë, të cilat kanë nisur veprimet procedurale për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

 

Burime pranë policisë bëjnë me dije se nga këqyrja paraprake e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune, ndërsa dyshimet e para lidhen me një arrest kardiak si shkak i mundshëm i humbjes së jetës.

 

Për përcaktimin e saktë të shkakut të vdekjes, trupi i pajetë do të transportohet drejt Institutit të Mjekësisë Ligjore në Tiranë, ku do t’i nënshtrohet ekspertizës mjeko-ligjore.

Autoritetet vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të rastit.

 

