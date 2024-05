1 vit nga ndarja e Irodhi Dalani, familja organizon aktivitet përkujtimor në Livadhja

Më 7 qershor në Livadhja, do të zhvillohet një aktivitet i veçantë për të përkujtuar 1-vjetorin e ndarjes nga jeta të Irodhi Dalani, ish-kryetar i komunës Livadhja dhe një aktivist i shquar. Ky aktivitet do të jetë një mundësi për të nderuar jetën dhe kontributin e tij të vyer për komunitetin.

Ceremonia do të fillojë në orën 17:00 në kishën e Livadhjas, ku familjarët, miqtë dhe komuniteti do të mblidhen për të kujtuar me respekt dhe dashuri Irodhin. Më pas, në orën 17:30, aktivitetet do të vazhdojnë në qendrën kulturore “Katina Papa”, ku do të mbahet një veprimtari përkujtimore dhe promovimi i librit “Irodhi, Babai im” shkruar nga vajza e tij Polikseni Dalani.

Në këtë veprimtari, do të mbajnë fjalime personalitete të njohura, përfshirë Polikseni Dalani, Adoni Beza ish deputet i Demokracisë së Re, Vasil Giogiaka deputet i Demokracisë së Re në Greqi, Ilia A. Kalatzi, Vagjel Zafirati dhe të tjerë. Këto fjalime do të ofrojnë një pasqyrë të thellë të jetës dhe veprës së Irodhi Dalani, duke theksuar rëndësinë e tij në jetën e komunitetit dhe ndikimin e tij të qëndrueshëm.

Gjithashtu, familja e Irodhit ju fton të merrni pjesë në meshën që do të organizohet më 8 Qershor, në orën 10:00 në kishën e Shën Harallambit në Sarandëdhe në orën 11:00 vizitë në varreza. Kjo meshë do të jetë një moment i veçantë për të kujtuar dhe nderuar Irodhin në mënyrë shpirtërore.

Në këtë ditë përkujtimore, ne do të mblidhemi së bashku për të kujtuar një njeri të madh, një lider të përkushtuar dhe një aktivist të palodhur, i cili la pas një trashëgimi të pashlyeshme. Përmes fjalëve, lutjeve dhe kujtimeve, do të rikujtojmë me nderim dhe dashuri jetën e tij të pasur dhe të frytshme.

Jeni të mirëpritur të merrni pjesë në këtë ceremoni të veçantë për të ndarë kujtimet dhe për të nderuar kujtimin e Irodhi Dalani.