“Teatër korrupsioni” me tenderin 1 miliard e 575 milionë lekësh

Bashkia Sarandë ka përmbyllur gjatë javës së kaluar 5 tendera, ku çuditërisht fitues u shpallën të gjithë ofertuesit me vlera afërsisht 100% të fondit limit.

Kryetenderi ka qenë ai “Rikonstruksion i ujesjellesit Ksamil (Depo+Rrjeti shperndareslagja nr.3 dhe nr.4), ku nga ana e Bashkisë Sarandë ishte akorduar një fond prej prej 1 miliard e 575 mijë lekë.

Në këtë tender kanë marrë pkjesë 4 kompani, 2 prej të cilave nuk ofruan asnjë vlerë, ndërsa 2 kompanitë e tjera me oferta afërsisht 100% e fondit limit:

1. ”CURRI’SHPK me ofertë 1 miliard e 574 milionë lekë

2. ”BE-IS’SHPK me ofertë 1 miliard e 575 mijë lekë.

3. ”Eldon-Grrup’SHPK me ofertë 0 lekë

4. ”K.M.K’SHPK me ofertë 0 0 lekë

Pra duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Bashkia Sarandë informon se ”CURRI’SHPK me ofertë 1 miliard e 574 milionë lekë është shpallur fitues, i kësaj që me plotë fjalën meriton të quhet teatër korrupsioni.