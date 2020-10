Shtetasit italianë në Saranda Web: Fqinji ndërton pa leje, institucionet heshtin

Pershendetje Saranda Web

Ne jemi një çift italian që kemi investuar në Ksamil në një B&B me pamje nga deti, për fat të keq fqinji po ndërton një shtëpi të paligjshme në murin e kufirit dhe prish pjesën tjetër të murit të kufirit, ai dëshiron të uzurpojë parkingun në përdorim të hotelit për më shumë se 20 vjet dhe një pjesë të ullishtes.

Ai gjithashtu krijoi një shtëpi kjoskë tjetër të ngjashme me ato që pamë në publikimin tuaj që policia shkatërroi kohët e fundit.

Ankesat drejtuar bashkisë dhe policisë nuk i dëgjoi askush. Ne gjithashtu kemi bërë një kallëzim penal, por për momentin nuk kemi asnjë përgjigje. Ne shkuam në ambasadën italiane në Tiranë …. do të shohim kush do të fitojë, korrupsioni apo drejtësia…

Siç kemi parë nga publikimet tuaja, ne nuk jemi të vetmit që shtypemi dhe kërcënohemi nga njerëz të tillë.

Ne do të dëshironim të mbanim atë pak gjelbërim që ka mbetur në Ksamil dhe t’i bashkohemi popullit të mirë shqiptar që është po aq i dobët sa jemi dhe ne kundër këtij korrupsioni të pamëshirshëm që do ta çojë vendin drejt shkatërrimit të plotë nëse nuk vazhdon kështu.

Na vjen keq për shpërthimin dhe nëse mund të na ndihmoni, mezi presim të dëgjohemi nga ju.

Faleminderit dhe pune te mbarë!

Gina dhe Luciano, Gjiri i Kaltër Ksamil

