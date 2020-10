Rama tërhiqet nga ultimatumi për maskat, rastet kur do përdoret dhe kur bën përjashtim

Ndryshe nga çfarë kishte paralajmëruar kryeministri Rama, nga nesër maska nuk do të jetë e detyrueshme në rrugë. Drejtoresha e ISHP-së Albana Fico ka zbardhur udhëzimin se kur duhet të përdoret maska dhe kur bën përjashtim, udhëzim që hyn në fuqi nga nesër. Sipas Fiços maska duhet të mbulojë hundën gojën e mjekrën dhe s’duhet të preket kur vendoset.

“Maska ose barriera e fytyrës ndikon në mospërhapjen e Covid dhe spërkalave. Barriera mbrojtëse duhet të shihet si masë polotësuese dhe duhet të zbatohet seë bashku me distancën fizike dhe higjenën e duhur. Maska duhet të mbulojë hundën gojën e mjekrën, sduhet të preket kur vendoset. Maska kirurgjikale hidhet në koshin e mbetjes. Maska tekstile duhet të lahet pas çdo përdorimi në 60 gradë celcius.

Maska duhet patur gjithmonë me vete. Jashtë shtëpisë, në çdo dyqan supermarket në të gjitha mjetet e transportit publik hde jo publik. edhe gjatë ecjes në rrugë në të gjitha vendet publikeë të hapura, në punë në syra, në të gjitha institucionet teatër kinema muze. Hnë htrje dhe dalje nga banesa në ashensoir. Para dhe pas konsumit në restorante. Në motoçikletë nëse merr ndonjë person jashtë shtëpisë. nga personat që e kanë kaluar Saras Covid, ose kur keni të sëmurë me Covid në shtëpi. Në institucionet arsimore.

Modifikimi i barrierës mbrojtëse të maskës, duhet ta hiqni në rast të identifikimit p[ersonal. Gjatë ngrënies dhe konsumit të pijeve…

Maska edhe nga të ftuarit në emisione kur nuk sigurohet distancë jo më pak se 1.5 metra.

Rastet përjashtimore të përdorimit të maskës. Kur përdorim ii saj dëmton shëndetin sipas rek të mjekut. Nga persona me sëmundje që i bëjnë të apaaftë gjatë përdorimit. ushtrimi i aktiviteteve fizike, ata që lëvizin me biçikletë dhe motoçikletë. Në aktivitetë që shkaktojnë lagie të maskës. Në shtëpi me anëtaarë të familjes. Ata që lëvizin në makinë vete. Atyre që për shkak të moshës dhe të apaaftësisë që nuk mbartin maskë, por do u kujtohet një dokumentacion. 3 mijë lekë gjoba kur nuk mban maskë, 5 mijë lekë përsëritja”, tha Fiço