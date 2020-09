Pse Bashkia Sarandë nuk e publikon emrin e Kordinatorit për Informim?

Anëtarët e Këshillit Bashkiak Sarandë kanë kritikuar ashpër Bashkinë e Sarandës për mungesën e transparencës në informimin e publikut, pasi as këshilltarët nuk dinë as se kush është Kordinatori i Bashkisë Sarandë për Informimin e Publikut. Tatiana Alikaj është shprehur se në krahasim me bashkitë e tjera, Bashkia Sarandë është bashkia me informacionin më të vakët, nuk dimë çfarë bëhet, pasi nga faqja në internet e bashkisë nuk ofrohet asnjë informacion. Anëtarja e Këshillit Bashkiak Bedrie Marjani ka thënë se transparenca nga ana e Bashkisë Sarandë është e munguar. Bedrie Marjani u ka këshilluar zyrtarëve të Bashkisë Sarandë të marrin shembull nga Saranda Web. Mehmet Nelaj u ka dhënë të drejtë kolegëve të Këshillit Bashkiak, të cilët u shprehen se jemi në terr informativ, duke kërkuar nga Bashkia Sarandë të bëjë menjëherë publike kush është personi i ngarkuar nga kjo bashki për transparencën me publikun.

Saranda Web, 30. Juli 2020