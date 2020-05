Sipas parashikimit të motit, mesdita dhe pasditja e sotme në rajonin e Sarandës pritet të jetë me shira.

Shirat do të vijojnë deri në mbrëmje, ndërsa dita e nesërme do të jetë me mot të kthjellët.

Temperatura në Sarandë ditën e sotme nuk do t’i kalojë 21 gradë Celsius.