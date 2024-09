Ministri i Financave mbledh këshillin tatimor: Do të godasim evazionin me inteligjencë artificiale

Ministri i Financave mbledh Këshillin Tatimor: Në fokus goditja e nëndeklarimit të pagave! Me inteligjencë artificiale do të godasim evazionin Ministri i Financave, z. Malaj, ka mbledhur së fundmi Këshillin Tatimor për të prezantuar strategjinë e të ardhurave për periudhën 2024-2027. Kjo strategji synon të përmirësojë mbledhjen e të ardhurave tatimore dhe doganore, me […]

