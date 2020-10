Shpallet fituesi i koncensionit në Liqenin e Bufit

Ky liqen është i njohur për pasuri dhe do të përdoret për peshkim artizanal dhe kultivim midhjesh, si dhe do të shërbejë edhe për turizëm me anë të kanalit që e lidh me liqenin e Butrintit.

Referuar njoftimit të Ministrisë së Bujqësisë, në garën e datës 17.09.2020, organizuar me nga ministria e Bujqësisë, firma “KlerisB” shpk dhe ‘Rozafa’ shpk rezultojnë fituese.

Të dy kompanitë janë shpallur fituese me 92.6 pikë, duke mundur dy garuesit e tjerë. Megjithatë të dyja firmat kanë të drejtë përsëritjeje edhe 20 vite të tjera pa konkurrent.