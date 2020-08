Konispol/ Rexho Plaku rikthehet pas 75 vjetësh në bronz – VIDEO

Vendoset në Konispol, memoriali kushtuar figurës historike dhe patriotike të Rexho Plakut.

Mes të pranishmëve, banorë të Konispolit dhe familjarë, paraditen e së mërkurës në qendër të Konispolit u vendos memoriali kushtuar figurës historike dhe patriotike të Rexho Plakut.

Pas titullit “Mirënjohje e Konispolit” dhënë nga Këshilli i Bashkisë së Konispolit vite më parë me vendosjen ditën e djeshme të memorialit, një tjetër vlerësim iu bë figurës historike dhe patriotike të Rexho Plakut, ku me të drejtë është cilësuar si një nga personalitetet më tragjike të Çamërisë, i dënuar dy here nga regjimi i kohës.

Eventi i përgatitur enkas për këtë rast nisi me Hymnin e Flamurit.

Ky aktivitet që zhvillohet sot e ka zanafillën vet që në vitin 2018, u shpreh drejtuesi i eventit, ndërsa ftoi kryetarin e bashkisë së Konispolit, Shuaip Beqiri dhe familjarë për të zbuluar bustin.

Plani nga fjala e Vangjelit dhe nga zbulimi i bustit.

Agimi, i biri i Rexho Plakut, falënderoi për pjesëmarrjen dhe për vlerësimin që iu bë babait të tij.

Ju falënderoj juve, familjen e Rexho Plakut, u shpreh kryebashkiaku Beqiri, që arritëm këtë ditë që bustin e tij e kemi sot këtu.

Kam dëgjuar nga prindët e mi fjalët më të mira për Rexho Plakun. Jam edhe unë djalë i këtij vendi dhe kam respekt për vendin tim. Punova me shumë dëshirë për bustin e Rexho Plakut, u shpreh skulptori Idriz Balani.

Sot ishte një moment shumë prekës. Pashë lotët e Agimit dhe me shumë të drejtë pasi është akuzuar për një babai i cili ishte antifashist dhe me kontribute të jashtëzakonshme, u shpreh mes të tjerave kryetari i Fondacionit Çamëria “Hasan Tahsini”, Alket Veliu.

Faleminderit që të gjithë bashkë kemi kontribuar dhe jemi këtu sot të mirëpresim Rexho Plakun në bronx. Eshtë vërtet një projekt që ka zënë fill tre vjet më parë në zyrën e kryetarit të bashkisë për t’u finalizuar sot, tha Altin Hoxha, anëtar i autoritetit për informimin e dokumentave të ish sigurimit të shtetit.

Rexhep (Rexho) Plaku, lindur më 1895 në Konispol, me dy dënimi të gjata, është i dyti nga pjesëtarët e komunitetit çam që ka vuajtur më shumë vite burgim nën diktaturën komuniste me 29 vjet, 11 muaj dhe 12 ditë. Ishte kunat i Teme e Taho Sejkos dhe baba i 8 fëmijëve. Figurë e njohur në Konispol në vitet e qëndresës antifashiste.