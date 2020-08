Kompania Deutschcolor kërkon Agjente Shitjeje në Sarandë

Kompania Deutschcolor, pas nje partneritet disa vjecar me DELTA GROUP, ka ndertuar ne Shqiperi fabriken e saj nga me modernet ne Ballkan, me nje teknologji gjermane te avancuar per prodhimin e bojerave ekologjike e shume produkteve te tjera.

Deutschcolor eshte I hapur te mireprese cdo person energjik me vullnetin e mire ndaj kompanise, duke I dhene mundesi gjithesecilit te realizoje objektivat e tij personale ne aspektin professional.

Në fokusin tonë primar, janë komunikimi, klima harmonike dhe shpirti I skuadrës në ambjentin e punës.

Gjithashtu vlerësimi sipas një skeme motivimi në referencë të performancës dhe vjetërsisë në punë janë një tjetër politikë sociale e grupit tonë.

Është kënaqësi për ne të mirëpresim kandidatë që na vlerësojnë dhe dëshirojnë të jenë pjesë e Deutschcolor.

Për këtë, ju ftojmë të aplikoni për pozicionin: Agjente Shitjeje Sarande

Kriteret që duhet të përmbushin kandidatet:

– Arsim i mesëm/ i lartë.

– Mosha e preferuar 23 – 35 vjec.

– Eksperiencë të mëparshme në shitje.

– Aftësi menaxhimi dhe organizimi.

– Vendbanimi Sarande

– Lejë drejtimi automjeti.

Si të aplikoni:

Për të aplikuar për këtë mundësi, ju lutem dërgoni CV me foto dhe dokumentat tuaja plotësuese,duke përcaktuar pozicionin për të cilin aplikoni, në adresën elektronike: [email protected]

Me miresjelje ju informojme se vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen nga Departamenti i Burimeve Njerëzore, DELTA GROUP.

Tek ne CV-ja juaj eshte e sigurte dhe do te trajtohet me konfidencialitet te plote.