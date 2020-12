Hapet gara për tunelin e Llogarasë! Balluku: Zhvillim turizmit në jugun e vendit

Hapet gara ndërkombëtare për ndërtimin e tunelit të Llogarasë.

Ky është një projekt i cili plotëson rrjetin infrastrukturor drejt jugut të vendit duke lehtësuar aksesin dhe rritur sigurinë në udhëtim. Ka qenë ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku ajo që ka bërë me dije hapjen e tunelit duke thënë se do të krijojë një gjerdan infrastrukturor në jug të vendit.

“Kemi treguar të gjitha detajet dhe vetitë që do të ketë ky projekt. Ko kompani do ta dorëzojë këtë vepër sipas afatit dhe mbi të gjitha me kushtet. Kemi vendosur që prezantimin ta bëjmë publik dhe jo thjehst të hapim një tender. Tuneli hap port të re në jug të vendit. Ëndërr e të gjitha qeverive, e jemi duke e realizuar ne.

Po e nis me aeroportin e vlores qe presim te perfundoje ne 23 dhjetor. Bypasi i Vlorës që do lidhë aeroportim me zonën tjetër është duke ecur me hapa të shpejt. Kemi kaluar mbi 55% të punimeve. Perla e të gjithë këtij gjerdani është tuneli i Llogarasë”, tha ajo.