Drejtori i Kufirit të Gjirokastrës: Presim njoftim pozitiv nga pala greke për të vijuar punën

Një situatë e paqartë është krijuar ditën e sotme në Kakavijë, ku ishte njoftuar se kuota prej 750 personash që lejohen të kalojnë kufirin në ditë do të hynte në fuqi nga nesër, 17 gusht, por duket se ajo është zbatuar që sot.

Një gjë e tillë është konfirmuar edhe nga drejtori i Kufirit, Arben Joco, i cili tha pas 5 orësh punësh, është arritur në limitin e numrin 750, dhe pritet një përgjigje nga pala greke se si do të vijojë punën.

“Shqiptarët që janë të interesuar për të udhëtuar drejt Greqisë që nga dita e nesërme në shtetin Grek do të kalojnë ata që janë testin dhe duke plotësuar formularin e udhëtimit. Nga pala greke është vendosur edhe një numër limit, 750 persona, të cilët duhet t përmbushin kriteret dhe këto kritere do të vijojnë deri në një njoftim të dytë.

E njëjta gjë bëhet edhe në Kapshticë, nëse këtu numri është 750, aty është 300 persona dhe aktualisht aty është pezulluar kalimi, duke pritur një njoftim të dytë. Deri tani po vazhdojnë të punojnë normalisht, presim njoftim nga pala greke si do të vijohet puna.

Aktualisht jemi në limitet e numrit, por nuk kemi një njoftim për mbyllje, shpresojmë që të marrim një njoftim pozitiv.

Ne kemi të drejtë t’i sqarojmë kërkesat e palës greke, pala greke thotë nga dita e nesërme nuk do të lejohet asnjë shqiptar rezident pa pasur testin COVID. Deri tani jemi në limitet, jemi rreth 700, deri tani.

Puna vijon, se ka shtetas atje, kjo është praktika, ato që janë atje kalojnë, jo problem policor po ato shëndetësor, ne presim që të jemi si do të vendoset, do të vijojnë apo jo.

Numri prej 750 dhe testi COVID, ka qenë për datën 17 gusht, ne nuk kemi lajm të konfirmuar, presim si do të ecë”, tha Joco në prononcimin për mediat.