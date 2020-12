Bashkia Finiq nis procedurat për ujësjellësin nga Burimet e Leshnicës, investimi 4.7 miliardë lekë

Bashkia Finiq ka hapur procedurat për ujësjellësin nga Burimet e Leshnicës, ujësjellës që do të furnizojë me ujë të gjitha fshatrat në zonën e Vurgut. Pas ujësjellësit të Merkos, punimet e së cilit kanë filluar prej rreth 1 viti më parë dhe do të furnizojë me ujë fshatrat në zonën e Livadhjasë dhe fshatrat Ninat dhe Markat në Bashkinë e Konispolit, ujësjellësi nga Burimet e Leshnicës është projekti i dytë i madh i Bashkisë Finiq që me përfundimit e të cilëve garantohet furnizim i pandërprerë për të gjitha fshatrat.

Investimi kap vlerën e 4.7 miliardë lekë të reja, ndërsa të dy projektet së bashku kapin vlerën e më shumë se 10 miliardë lekëve.

E ndërsa Bashkia Finiq shkon drejt garantimit të ujit të pijshëm për banorët e saj nga burime natyrore, në Bashkinë Sarandë herë pas here zhvillohen tendera për hapje pusesh të rinj në fushën e Vrionit, ndërkohë projektet për garantimin e ujit të pishëm nga burimet e Tatzatit myken nëpër dollapët në bodrumet e bashkisë.