Ardian Kola dhe Asaf Stroka emrat e 2 kandidatëve për kryetar në Sarandë

Pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë së Partisë Socialiste, e cila ka vendosur për emrat e kandidatëve për kryetar të Degëve të kësaj force politike në rang bashkish, Saranda Web ka zbardhur emrat e 2 kandidatëve që do të jenë përballë për të siguaruar mbështejen e anëtarësisë socialiste për drejtimin e degës së Sarandës.

Kryesia e PS ka vendosur për Sarandën të garohet mes kryetarit aktual të PS Ardian Kola dhe kryetarit të Këshillit Bashkiak Asaf Stroka.

Më herët Asambleja e PS Sarandë kishte propozuar 4 kandidatë

Ardian Kola

Asaf Stroka

Eleron Gjoni

Elidon Onjea

Ende nuk është caktuar data se kur do të mbahen votimet për Sarandën ku Ardian Kola dhe Asaf Stroka do të jenë përballë anëtarësisë për të fituar mbështetjen se kush do të drejtojë PS Sarandë.