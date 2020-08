Alket Hyseni: Cdo cm e kesaj toke dhe deti po te jete nevoja mbrohet edhe me jetet tona

Në një reagim në facebook deputeti Alket Hyseni është shprehur se “Cdo cm i kesaj toke , qielli dhe ketij deti qe perbejne territorin e Shqiperise, eshte mbrojtur pasi eshte regjur me gjakun e shqiptareve ne shekuj dhe sot mbrohet me ligj, akte nderkombetare dhe po te jete nevoja me jetet tona”

STATUSI

As greku e sllavi, as turku e italiani nuk vijne dot aty ku eshte shqiptare. Ka ikur ajo kohe.

Mos degjoni gabim ose keqinterpretoni shprehje qe skane lidhje me Shqiperine apo me realitetin.

Parimi i 12 miljeve buron nga e drejta nderkombetare dhe zbatohet atje ku ka se paku 24 milje detare distance mes kufijve tokesore. Si e tille eshte e drejte e kujtdo shteti ta deklaroje ate persa eshte e realizueshme ne territor.

Shqiperia e ka aplikuar dhe fituar te drejten e 12 miljeve ne adriatik dhe jon dhjetra vite me pare. Ndaj , mos perhapni panik, as nga injoranca as nga dashakeqesia , e as nga patriotizmi i ekzagjeruar, por merruni me gjera e tema serioze, or mik apo mike, dhe kontribuoni duke punuar per veten tuaj, familjen dhe atdheun.

Asnjehere mos harroni qe ishte PS qe riktheu gati 400 km2 det kur coi ne Gjykaten Kushtetuese marrveshjen e atyre qe sot bejne patriotin dhe çirren si “rojtar kushtetues”

Hapini syte dhe mendjen Dori, se nje gabim ne zgjedhjen tuaj kur te vije momenti dhe “keta patriote” e falin perseri detin dhe token , vetem per interesin e pushretit te tyre dhe interesave personale.

