Adrian Gurma shpjegon arsyet e ndërprerjes së punimeve në Bulevard

Kryetari i Bashkisë Sarandë Adrian Gurma ka shpjeguar arsyet e ndërprerjes së punimeve për rikonstruksionin e Bulevardit.

Sipas tij, punimet janë ndërprerë pas kërkesës së kryeministrit Rama për mobilizimin e të gjitha makinerive në zonat e prekura nga tërmeti i 26 nëntorit.

Kryebashkiaku Gurma nuk shpjegoi nëse kjo ndërprerje punimesh do të sjelli edhe vonesa në përfundimin e tyre dhe pasoja në mbarëvajtjen e sezonit turistik, por tha se ne do të kemi një takim me përfaqësuesit e kompanisë FUSHA shpk për rifillim të punimeve sa më shpejt.

Loti i parë i punimeve në Bulevard është fituar nga FUSHA shpk me vlerë rreth 7 milionë euro. Në këtë tender u eleminuan 2 kompanitë e tjera pjesëmarrëse me oferta më të ulta me argumentin se nuk plotësonin kriteret.