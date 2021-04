Vullnet Sinaj: Investimet konkrete do të vijojnë edhe në 4 vitet e ardhshme

Fshati Velce ka qene ndalesa e rardhes e deputetit dhe kandidatit Vullnet Sinaj. Shoqeruar edhe nga kryetari i partise socialiste te Selenices Nertil Bellaj, deputeti Sinaj ka marre mbeshtetjen maksimale nga banoret e fshatit Velce.

Ne sot kemi nje deputet qe e ka treguar me punen e tij se e meriton besimin tuaj,ka treguar se di te qendroje prane problemeve te komunitetit–ka theksuar ne nisje te takimit kryetari i partise socialiste Nertil Bellaj

VIDEO

Projekti i energjise elektrike drejt zgjidhjes per fshatin Velce, rruga e lumit te Vlores tashme ka dhene nje impakt per te gjithe zonen, dhe natyrisht edhe per Velcen, Por jo vetem iompaktin,por ka rriture dhe besimin e banoreve te te gjithe zones tek kryeministri Edi Rama dhe partia socialiste por natyrisht nje tjeter projekt mbetet rruga drejt fshatit qe eshte qellim dhe prioritet i punes sone, ka theksuar deputeti Sinaj.

Ne fshatin Velce kane fituar subvencionet ne blegtori 11 banore, per kete vit shpresojme dhe besojme se do te jene me shume.

Premtim i mbajtur,por e realizuar dhe fale edhe zyres juridike te ngritur ne Vlore. Por ka ende per te bere, ujesjellesi nje nga shqetesimet kryesore, qe eshte prioriteti kryesor per mandatin tjeter, Uje i pijshem dhe problemi i jesjellesave do te zgjiedhen jo vetem ne Velce,por edhe ne te gjithe Vloren, ky ehste premtim per mandatin e trete.

Ne vitin 2017, ju thyhet mitin se kjo one eshte e djathte duke besuar tek partia socialiste dhe Edi Rama.

Natyrisht edhe ne date 25 prill, fshati Velce do te jete serish pro partise socialiste dhe Edi Rames, me voten e tij, me qellimin per te vijuar investimet e nisura, por edhe treguar se besimi i banoreve eshte pikerisht partia socialiste.