Vila Marjana në Sarandë kërkon Ndihmës Kuzhiniere dhe Sanitare

23/02/269:46

Vila Marjana në Sarandë kërkonpunësojë

 

 – Ndihmës Kuzhiniere

 – Punonjëse pastrimi (Sanitare)

 

Për informacion mbi pagën dhe kushtet e punës, kontaktoni 069 571 6862

 

 

 

ℹ️ Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Për përmbajtjen është përgjegjës punëdhënësi.

 

