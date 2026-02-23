Vila Marjana në Sarandë kërkon Ndihmës Kuzhiniere dhe Sanitare
Vila Marjana në Sarandë kërkon të punësojë:
– Ndihmës Kuzhiniere
– Punonjëse pastrimi (Sanitare)
Për informacion mbi pagën dhe kushtet e punës, kontaktoni 069 571 6862
