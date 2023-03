Vetedorezohet nje tjeter i kerkuar per vrasjen e 40-vjeçarit Pellumb Islami nga Delvina

Greqi, vetedorezohet nje tjeter i kerkuar per vrasjen e 40-vjecarit Pellumb Islami nga Delvina.

Mesohet se ne pranga ka rene 33 vjecari shqiptar Olsian Murrizi alias Ernest Murrizi, i cili eshte paraqitur ne Policine e Athines.

Ai eshte nje nder 7 personat per te cilet eshte leshuar urdher arresti lidhur me ngjarjen e 21 shkurtit kur ne nje lokal ne “Nea Ionia” ne Athine u ekzekutua 40 vjecari nga Delvina.

Ne 20 mars policia greke arrestoi nje tjeter 23 vjecar shqiptar, i cili kerkohej per ngjarjen. Hetimet kane zbuluar se ate nate ndodhi nje shkembim zjarri pas nje debati mes nje grupi kriminal shqiptar qe vepron ne Greqi me nje shtetas qe ndodhej ne tavoline me Islamin.

Nje nder personat qe eshte ende ne kerkim eshte dhe kreu i grupit kriminal, 34 vjecari nga Fieri, Elis Salaj.