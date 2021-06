Vendimi, shqiptarët që kanë bërë vaksinën ruse dhe kineze do të lejohen të shkojnë në Greqi

Greqia ka vendosur që të pranojë të gjithë personat e vaksinuar, të miratuar ose jo nga EMA, për hyrjen e turistëve në vend.

Nga ky vendim përfitojnë edhe qytetarët shqiptar, të cilët janë vaksinuar me vaksinat kineze dhe rusë, të cila ende nuk janë miratuar nga EMA (Agjencia Europiane e Barnave).

Lajmin e bëri me dije ministrja e Shëndetësisë, Vana Papaevangelou e cila iu referua vaksinave që do të pranohen në Greqi, në lidhje me vizitorët që do të hyjnë në muajt e verës.

Konkretisht do të pranohen qytetarët e vaksinuar me Novavax (SHBA), Sinovac Biotech (Kinë), Sputnic (Rusi), Sinopharm (Kinë) dhe CanSino Biologics (Kinë).

Kjo do të thotë që turistët që kanë bërë vaksinat e mësipërme do të mund të vizitojnë Greqinë pa detyrimin e testimit.

Pak ditë më parë ishte Francë e cila hapi dyert për qytetarët shqiptarë, të cilët janë vaksinuar me një nga 4 vaksinat që është njohur nga EMA; Pfizer, Moderna, AstraZeneca dhe Johnson & Johnson.

Ndërkohë që është u arritur edhe marrëveshja e parë mes Shqipërisë dhe një vendi anëtar të BE për njohjen e ndërsjelltë të certifikatave të vaksinimit kundër COVID. Shqipëria dhe Hungaria, vendosën njohjen e të gjitha llojeve të vaksinave dhe të hapin kufijtë për lëvizjen e lirë mes dy vendeve, duke përfshirë edhe arsyet e turizmit.