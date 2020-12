Vazhdojnë teatrot me tenderat/ Tenderi 456 milionë, fituesi shpallet me 454 milionë ose me 99.5%

DREJTORIA RAJONALE E OSSH GJIROKASTËR ka zhvilluar tenderin me Numër reference REF-74723-10-09-2020 për “Zhvillim rrjeti TM/TU dhe plotësim rrjeti TU me kabllo ABC në kabinat Ksamil, Sarandë”, me fond limit : 456 milionë e 573 mijë lekë të vjetra me TVSH.

Pavarësisht se në njoftim thuhej se kriter i përzgjedhjes së fituesit ishte çmimi më i ulët, fitues është shpallur kompania me ofertën më të lartë dhe konkretosht vetëm 2 milionë lekë më poshtë nga fondi limit.

Në tender kane qenë pjesëmarrës këto kompani:

1. EN-EL sh.p.k Pa ofertë

2.BOE Rosi & SENAKA me ofertë 441 milionë e 663 mijë lekë.

3. MANE/S sh.p.k me ofertë 454 milionë e 23 mijë lekë.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. EN-EL sh.p.k

2. BOE Rosi sh.p.k & SENEKA sh.p.k

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. EN- EL sh.p.k

Ky Operator Ekonomik ka paraqitur vetëm formularin e ofertës pa vlerë ekonomike dhe asnjë dokumentacion tjetër.

2. BOE Rosi sh.p.k me NUIS J69102223E & SENEKA sh.p.k me NUIS J94808405Q

Nga ana e BOE u paraqit shkresa me nr.12 prot, datë 23.11.2020, protokolluar pranë OSSH me nr.1168 prot, datë 25.11.2020, në të cilën kërkohej tëheqje nga oferta e paraqitur për procedurën me nr. REF-74723-10-09-2020.