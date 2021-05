Vaksina e gripit: Si funksionon dhe pse është diçka që duhet të bëni

Sezoni i gripit zgjat për një kohë të gjatë, dhe ndërsa shfaqet çdo vit, ju doni të bëni më të mirën tuaj për të shmangur atë. Ndërsa disa njerëz përjetojnë vetëm simptoma të lehta, gjërat mund të jenë shumë më të rënda për të tjerët, dhe ju kurrë nuk e dini se si mund të dalin gjërat për ju. Për më tepër, është mjaft ngjitëse, që do të thotë se marrja e saj mund të përbëjë një problem edhe për të dashurit tuaj.

Vaksinimi është një nga mënyrat e provuara për të shmangur trembjen e gripit. Informacioni mbi vaksinat mund të duket se është përhapur shumë larg. Fatmirësisht, gjithçka që ju duhet të dini është më poshtë, dhe ju mund të jeni një ndihmë e madhe duke ndarë të gjitha këto me ata që vlerësoni më shumë, pasi synoni të mbroni veten dhe të tjerët.

Bazat e vaksinës së gripit

Ndërsa gripi është një gjë sezonale, ajo mund të përbëjë shumë më tepër sesa një kërcënim i rastit për shumë njerëz. Kjo shkon dyfish për ata që kanë kushte të caktuara ekzistuese, si dhe për fëmijët shumë të vegjël dhe të moshuarit. Gripi mund të jetë tepër i rrezikshëm, prandaj vaksina ekziston për t’ju mbrojtur prej tij.

It’sshtë një goditje ose spërkatje e thjeshtë dhe mban mushkëritë tuaja në gjendje të mirë pune. Me COVID-19 në aktivitet të plotë, është edhe më e rëndësishme se kurrë të vaksinoheni. Vaksina përveç që thjesht nuk ju lejon të sëmureni, ndihmon në mbrojtjen e të tjerëve përreth jush.

Si funksionon vaksina e gripit?

Vaksinat tentojnë të funksionojnë në të njëjtën mënyrë themelore. Virusi që luftohet është përdorur në krijimin e tij. Sidoqoftë, forma në të cilën është përdorur nuk është aq e fortë sa ajo që shkakton sëmundje. Pasi të jetë marrë, trupi juaj prodhon antitrupa që ju bëjnë të gjithë përveç imunitetit ndaj infeksionit.

Vaksinat e gripit synojnë ta bëjnë këtë për lloje të ndryshme të virusit. Çdo vit, studiuesit identifikojnë cilat lloje ka të ngjarë të jenë më të përhapurat. Më pas, krijimi i vaksinave përqendrohet në ato për çdo sezon.

Për shembull, në Shtetet e Bashkuara, vaksinat më të zakonshme të gripit mbrojnë nga dy viruse të influencës A (H1N1 dhe H3N2) dhe një virus i gripit B.

Kush mund të ketë vaksinë të gripit?

Ju mund të jeni të prirur të mendoni se diçka aq e rëndësishme sa një vaksinë do të administrohet për të gjithë. Një person mesatar mund të bëjë vaksinën e gripit, por normalisht ka disa konsiderata që e rrethojnë këtë. Për më tepër, rekomandimet për llakun e hundës dhe llojet e administrimit të goditjeve janë paksa të ndryshme.

Alsoshtë gjithashtu e rëndësishme të theksohet se jo të gjitha vaksinat e gripit janë njësoj, kështu që personat priren të aprovohen për çfarëdo që i përshtatet më shumë. Për shembull, vaksinat e inaktivuara të gripit u përshtaten pacientëve shumë më të rinj dhe ato mund të administrohen tek foshnjat e moshës gjashtë muajshe. Nga ana tjetër, vaksina rekombinante e gripit (RIV) është aprovuar për njerëzit 18 vjeç e më shumë.

Gjithçka ka të bëjë me vlerësimin e situatës unike të pacientit dhe vendosjen nëse rekomandohet vaksinimi, si dhe mënyrën më optimale të administrimit.

Vaksina e gripit për njerëzit me kushte shëndetësore afatgjata

Fatkeqësisht, shumica e personave që kanë kushte shëndetësore afatgjata nuk mund të administrohen lirisht vaksinat, pasi ato janë në një gjendje më të brishtë se të tjerët. Ndonjëherë, nuk është domosdoshmërisht një gjendje aktive kronike; në vend të kësaj, është një përgjigje përbërës.

Disa njerëz kanë alergji kërcënuese për jetën ndaj vaksinave të gripit si një e tërë ose një ose më shumë nga përbërësit e pranishëm. Xhelatina dhe antibiotikët janë midis dy prej elementeve më të zakonshëm të tillë. Disa sëmundje të tjera, të tilla si Sindroma Guillain-Barré, gjithashtu shkaktojnë shqetësim.

Metoda e administrimit të sprejit të hundës sjell edhe më shumë pengesa. Ata që kanë imunosupresion, sëmundje të zemrës (duke përjashtuar hipertensionin e izoluar), çrregullime të mëlçisë, sëmundje të veshkave, sëmundje të rënda akute, etj., Nuk rekomandohen për këtë metodë vaksinimi.

Këto rregulla ende vlerësohen rast pas rasti, kështu që edhe nëse keni një nga këto kushte, ia vlen të qëlloni të vizitoni mjekun tuaj për të parë nëse jeni në rrezik.

Vaksina e gripit për gratë shtatzëna

Kur një grua është shtatzënë, gjërat që bën mund të përkthehen në një ndikim në shëndetin dhe jetën e fetusit të saj në rritje. Vaksinimi nuk është përjashtim, por ka disa lajme të mira për ata që presin dhe pak të shqetësuar.

Sa i përket goditjes së gripit, gratë shtatzëna mund ta marrin atë. Si gjithmonë, megjithatë, nuk dëmton të bësh një konsultë të shpejtë për t’u siguruar.

Nëse jeni shtatzënë dhe po konsideroni metodën e administrimit të spërkatjes në hundë, këtu futet problemi. Gratë shtatzëna renditen në radhët e njerëzve që nuk duhet të marrin kurrë një vaksinë kundër gripit të hundës.

Pra, ndërsa vaksina e gripit është e arritshme për gratë shtatzëna, rekomandohet vetëm metoda e vaksinës.

Kur dhe ku mund të vaksinoheni kundër gripit

Vaksinimi i gripit siguron një metodë të përkohshme mbrojtjeje ndaj asaj që mund të jetë një virus i mundimshëm. Essentialshtë thelbësore për ju të mbani mend se kjo dritare e përkohshme ka një periudhë më aktive dhe pasive. Me fjalë të tjera, ju doni të merrni vaksinën tuaj në një kohë që e lejon atë të jetë më e forta gjatë sezonit të gripit çdo vit.

Vaksina e gripit zgjat rreth dy javë pas administrimit për të filluar mbrojtjen tuaj në mënyrë efektive. Kjo dritare lejon trupin tuaj të zhvillojë antitrupat e nevojshëm. Duke pasur parasysh këtë, duhet të mbani mend gjithashtu se sezoni i gripit ka tendencë të fillojë rreth vjeshtës çdo vit.

Prandaj, ju doni që dritarja juaj e mbrojtjes të jetë në aktivitet të plotë kur fillon. Fundi i Tetorit është një kohë e mirë për t’u vaksinuar kur merrni parasysh afatet kohore. Marrja e tij në muajt e mëparshëm, siç është gushti, nuk rekomandohet, pasi niveli i mbrojtjes dobësohet kur keni më shumë nevojë për të.

Përjashtim nga ky rregull bëjnë fëmijët që kanë nevojë për dy doza vaksine. Arsyeja është se katër javë është periudha minimale që duhet të lejohet të kalojë ndërmjet administratave. Prandaj, këta fëmijë mund t’i fillojnë gjërat më herët.

Ju keni mjaft zgjedhje në dispozicionin tuaj kur zgjidhni se ku ta bëni procesin. Departamentet shëndetësore, farmacitë, qendrat shëndetësore të kolegjit, zyrat e mjekëve dhe klinikat janë ndër zonat më të zakonshme administrative. Disa shkolla dhe vende pune marrin gjithashtu iniciativën për të siguruar që studentët dhe anëtarët e stafit të tyre, përkatësisht, të mbrohen.

Personat që kërkojnë të vaksinohen nuk kanë nevojë të kenë një mjek të rregullt. Ju duhet të lokalizoni vetëm ndërtesën më të afërt me ju që administron vaksinën.

Ndeshja e vaksinave të gripit

Efektiviteti i vaksinave (VE) është një koncept që nuk mund ta anashkaloni, veçanërisht kur bëhet fjalë për vaksinat e gripit. Ndërsa marrja e llakut ose hundës siguron një masë të mbrojtjes, nuk është plotësisht e pagabueshme. Problemi i vërtetë është se virusi i gripit shfaqet në disa lloje. Nuk është një virus i vetëm, siç mund të mendojnë shumica e njerëzve.

Për më tepër, gjithnjë duket se po ndryshon, prandaj vaksinat rregullohen çdo vit për t’iu përshtatur gripit në gjendjen e tij më aktuale. Mendoni për idenë e një “ndeshjeje” në të njëjtën mënyrë që do të mendonit për një mësues që jepte një lëndë të përshtatshme. Një mësues i matematikës është më i përshtatshmi për mësimin e matematikës, ndërsa një mësues i shkencës është më i përshtatshmi për mësimin e shkencës. Nuk është e pamundur që secili të mësojë lëndën tjetër, por ka të ngjarë të mos jetë aq efektive.

Në mënyrë të ngjashme, çfarëdo përsëritje e virusit përcakton se sa efektive është vaksina në qarkullim. Sa më afër ndeshjes, aq më i mirë është niveli i mbrojtjes që merrni. Sigurisht, faktorë të tjerë, të tilla si mosha dhe shëndeti, gjithashtu hyjnë në përzierje, por të gjithë ata elementë janë shumë më pak të rëndësishëm nëse ndeshja nuk është e mirë.

Furnizimi dhe shpërndarja e vaksinave

Sasia e vaksinës së gripit në furnizim ndryshon çdo vit, por është gjithmonë e mundur të merrni një parashikim se si do të duken numrat e prodhimit. Ndërsa shumica e informacionit mbi këtë masë mbrojtëse vjen nga agjencitë qeveritare, prodhimi aktual merret dhe përfundohet nga njësitë private.

Sigurisht, ndërsa ka ngjashmëri, faktorët nxitës të prodhimit në firmat private ndryshojnë nga homologët e tyre të kontrolluar nga shteti. Për shembull, sezoni i gripit 2020-2021 ka një parashikim midis 194 dhe 198 milion doza të vaksinave të gripit.

Vini re se këto janë parashikime dhe numrat realë mund të ndryshojnë për shumë arsye. Furnizimi vjetor zakonisht nuk është i rraskapitur, pasi numri i njerëzve që vaksinohen çdo sezon ka tendencë të bjerë poshtë rekomandimeve të qeverisë.

Përfitimet e vaksinës: Arsyet për t’u vaksinuar kundër gripit

Në kontekstin e COVID-19, është ndoshta më e rëndësishme se kurrë të siguroheni që ju dhe të dashurit tuaj të vaksinohen. Si viruset COVID-19 ashtu edhe ato të gripit pritet të përhapen gjatë sezonit të gripit të këtij viti. Siç mund ta imagjinoni, sistemi shëndetësor tashmë disi i tensionuar do të ketë duart e tij të plotë duke u marrë me pacientët që bien viktimë e secilës sëmundje.

Ky duhet të jetë motivim më se i mjaftueshëm për të marrë masat e nevojshme paraprake dhe për të siguruar që ju të merrni vaksinën e gripit. Sidoqoftë, është thelbësore të theksohet se është një masë paraprake vetëm për virusin e gripit. Vaksina e gripit nuk ju jep asnjë lloj mbrojtje kundër COVID-19.

Arsyet për tu vaksinuar çdo vit

Ka shumë përparësi për ata që vendosin të marrin vaksinat e gripit çdo vit. Këtu është një përmbledhje e disa prej gjërave të mahnitshme që mund të vijnë nga kryerja e vaksinave tuaja çdo vit:

Procesi i vaksinimit ndihmon që të mos mbani gripin. Ky avantazh nuk duhet të jetë tronditës, pasi është ideja e tërë që qëndron pas marrjes së vaksinës. Sa më shumë njerëz që vaksinohen, aq më pak vizita të mjekut bëhen të nevojshme për virusin. Për shembull, në sezonin 2018-2019, mbi dy milion vizita të tilla u zbutën përmes vaksinimit. Kur përputhja e vaksinës është optimale, aq sa 60% e njerëzve kanë më pak të ngjarë të duhet të vizitojnë mjekun për shkak të gripit.

Vizitat e mjekut janë një gjë, por shtrimi në spital është një gjë tjetër. Shumë njerëz e kanë të vështirë ta besojnë këtë sepse përvojat e tyre me grip nuk kanë qenë kurrë të rënda, por virusi mund të vijë me efekte anësore, dhe madje mund të jetë fatal. Në të njëjtin sezon të diskutuar më lart, një vlerësim i mbi 55,000 incidenteve të shtrimit në spital të lidhura me gripin u parandaluan, falë vaksinimit.

Ndërsa është e vërtetë që shumë njerëz me gjendje kronike nuk mund ta marrin vaksinën lehtë, nuk është rasti për të gjithë. Disa njerëz me gjendje themelore, të tilla si sëmundja e mushkërive dhe diabeti, janë më të ndjeshëm ndaj efekteve anësore të gripit sesa të tjerët. Kur mbrohet nga vaksinimi, ky rrezik bëhet shumë më i ulët.

Gratë që vaksinohen gjatë shtatzënisë gjithashtu sjellin përfitime unike. Jo vetëm që do të thotë një rrezik i zvogëluar i shtrimit në spital për gripin ose kushtet e tij shoqëruese, por foshnja mund të mbrohet gjithashtu për muaj pas lindjes. Në një shënim përkatës, fëmijët përballen me një rrezik më të ulët vdekjeje nga gripi kur vaksinohen.

Siç u tregua më parë, vaksinimi nuk është një masë e plotë e mbrojtjes. Sidoqoftë, personat e vaksinuar që sëmuren ka më pak të ngjarë të kenë komplikime të rënda të lidhura me gripin.

Arsyet për të mos u vaksinuar

Sidomos në fushën e mjekësisë, nuk ka shumë gjëra që nuk kanë anët e dobëta. Edhe nëse shqetësimet nuk janë tepër të dëmshme, ato mund të krijojnë një farë dyshimi. Këtu janë disa nga gjërat që mund t’ju bëjnë të mos dëshironi të vaksinoheni:

Metrika e efektivitetit të vaksinës nuk është aq e lartë sa t’i japë asaj një nivel të besueshëm komoditeti. Edhe kur ka një ndeshje vaksinash, përqindja më e lartë e regjistruar e suksesit të vaksinimit në ndalimin e gripit që kërkon kujdes mjekësor është 60%. Ndeshja nuk është gjithmonë aq e mirë, që do të thotë se shanset tuaja për mbrojtje janë mesatare ose në rastin më të ulët. Kthehu në 2004-2005, ishte vetëm 10% efektive, ndërsa në 2014-2015, ishte vetëm 19% efektive.

Përbërësit e përdorur në vaksinë janë një shqetësim. CDC i bën përbërësit njohuri publike, dhe përbërës të tillë si alumini, formaldehidi dhe MSG, nuk janë domosdoshmërisht gjërat e para që dëshironi të injektohen në rrjedhën tuaj të gjakut. Alumini është një shembull i diçkaje që nuk i përket trupit, dhe të tjerët, të tilla si MSG, mund të bëhen problem.

Llojet e vaksinave të gripit

Vaksinat e gripit vijnë nën dy kategori kryesore, të cilat janë trivalente dhe katërvalente. Termat nënkuptojnë se përdoren përkatësisht tre përbërës dhe katër përbërës. Për sezonin e ardhshëm të gripit, CDC miraton përdorimin e çdo vaksine gripi e cila është e licencuar dhe e përshtatshme për moshën. Prandaj, të dy llojet e vaksinave do të vihen në dispozicion për ata që kanë nevojë për to.

Vaksinat Trivalente të Gripit

Vaksina trivalente, e cila është gjithashtu një vaksinë ndihmëse, është një me një shtesë që nxit një përgjigje më të fuqishme nga sistemi imunitar. Dizajni i tij është menduar për ata të paktën 65 vjeç.

Vaksinat Katërvalente të Gripit

Vaksinat e gripit katërkëndësh vijnë në një varg të llojeve të ndryshme. E para, e cila është doza standarde e katërfishuar e gripit me dozë, krijohet duke përdorur një virus që rritet në vezë. Katërvalentët Fluzone, Katërvalentët FluLaval, Katërkëndëshët Fluarix dhe Katërvalentët Afluria hyjnë në këtë kategori. Në mënyrë tipike, kushdo që është të paktën gjashtë muaj i vjetër mund të marrë këtë vaksinë, të cilën profesionistët administrojnë me një gjilpërë në muskulin e krahut. Kushdo që është të paktën 18 vjeç mund ta administrojë atë me një injektor jet.

Kur virusi rritet në kulturën qelizore, ai përdoret për të krijuar një goditje gripi me bazë qelizash quadrivalente. Kjo alternative është pa vezë dhe e përshtatshme për ata që janë të paktën katër vjeç. Flucelvax Quadrivalent bie nën këtë ombrellë.

Tjetra është Flublok Quadrivalent dhe është një e shtënë rekombinante e katërfishtë e gripit. Vetëm ata që janë 18 vjeç e lart janë të aprovuar dhe është pa vezë.

Ekziston edhe një version i goditjes katërvalente të gripit që përdor një ndihmës për të stimuluar një përgjigje më të fortë imune. Siç është rasti me homologun trevalent, ky është aprovuar për ata që janë të paktën 65 vjeç.

Tjetra, është vaksina e gripit e zbutur drejtpërdrejt dhe FluMist Quadrivalent hyn në këtë kategori. Ata që janë dy deri në 49 vjeç mund ta marrin atë dhe administrohet në mënyrë intranazale.

Gripi dhe COVID-19

Fatkeqësisht, prania e COVID-19 krijon shqetësime më të mëdha rreth gripit sezonal. I njëjti virus nuk i shkakton të dy, dhe marrëdhënia e tyre nuk është asgjë që do t’ju bëjë të kënaqeni. Nëse ndonjë gjë, ajo nënvizon pse është më e rëndësishme se kurrë të siguroheni që të bëni vaksinimin tuaj në kohën e duhur.

Së pari, niveli i rrezikut personal për COVID-19 dhe gripin janë të ngjashëm. Me fjalë të tjera, nëse koronavirusi paraqet një shqetësim të madh për ju për shkak të problemeve, siç janë rreziqet themelore shëndetësore, atëherë gripi gjithashtu paraqet një rrezik më të madh për të patur efekte anësore te ju.

Tjetra, është e mundur të merrni koronavirusin dhe gripin në të njëjtën kohë. Aktualisht, hulumtimet tregojnë se njerëzit që përjetojnë këtë fenomen ka më shumë të ngjarë të sëmuren rëndë.

Mos harroni se ka shumë anëtarë të kujdesit shoqëror dhe stafit të NHS të cilët duhet të merren me mjedise të favorshme për kontraktimin e COVID-19. Pra, marrja e një vaksine të gripit do të thotë një gjë më pak për t’u shqetësuar.

Vini re se edhe ata që kanë pasur koronavirus mund të marrin me siguri vaksinën e gripit. Nëse ka ndonjë gjë, duhet të jetë një mjet efektiv për t’ju ndihmuar të qëndroni larg nga trajtimi i të dy viruseve.

Efektet anësore të vaksinës

Nëse shqetësoheni për kontraktimin e gripit nga vaksina juaj, mund të filloni të qetësoheni. Virusi i gripit që përdoret për të bërë vaksinat ose është i vdekur ose i dobësuar rëndë. Në cilindo shtet, ata nuk janë në gjendje t’ju japin gripin. Sidoqoftë, ka disa efekte anësore për të parë që shpesh mund të lidhen me vaksinimin. Të dy metodat e administrimit të sprejit dhe hundës kanë listat e tyre të efekteve.

Goditja mund të rezultojë në të përziera, ethe, dhimbje muskulore, lodhje dhe dhimbje koke të lehtë. Mund të vëreni gjithashtu një skuqje, ënjtje ose hidhërim në vendin e goditjes.

Kur përdoret spreji i hundës, efektet janë të ndryshme tek fëmijët dhe të rriturit. Fëmijët shpesh kanë ethe të lehta, të vjella, dhimbje koke, dhimbje muskulore, rrjedhje hundësh dhe fishkëllimë. Nga ana tjetër, të rriturit mund të përjetojnë një dhimbje të fytit, dhimbje koke, rrufë ose kollë.

Ndonjë nga këto efekte anësore që pasojnë vaksinimin kanë tendencë të jenë të lehta dhe afatgjata. Sidoqoftë, vini re se nëse përjetoni zhurmë në veshë, marrje mendsh ose ndryshime të shikimit, duhet ta raportoni menjëherë tek ofruesi juaj.

Reagimet alergjike ndaj vaksinës së gripit

Reagimet alergjike ndaj vaksinës së gripit janë shumë të rralla, por nuk janë të pamundura. E mira është që dukuri të tilla tentojnë të ndodhin shumë pak pasi të bëhet vaksinimi. Prandaj, ju zakonisht jeni akoma në prani të administratorit të vaksinës. Vini re se këta persona janë trajnuar për t’u marrë me reaksione serioze alergjike, kështu që ju trajtoheni menjëherë.

Nëse keni pasur një reagim të tillë ndaj një vaksine gripi në të kaluarën, zakonisht nuk rekomandohet që të përpiqeni të bëni një tjetër në një sezon pasardhës.

Efektiviteti i vaksinës së gripit

Sa mirë funksionon vaksina e gripit, nuk ka qenë kurrë një gjë e qartë. Ka shumë faktorë që shkojnë në përvojat që kanë njerëz të ndryshëm pasi të vaksinohen. Niveli i mbrojtjes që merrni nga një vaksinë nuk kalon nga një sezon në tjetrin. Edhe nëse vaksinoheni brenda një sezoni të caktuar, mosha juaj, shëndeti i përgjithshëm dhe faktorë të tjerë mund të ndihmojnë ose pengojnë procesin e mbrojtjes.

Sigurisht, ndeshja midis vaksinës së administruar dhe përsëritjes së virusit të gripit në lojë është gjithashtu çështje e ndeshjes. Sasia e mbrojtjes së dhënë ndryshon shumë, por kjo nuk është domosdoshmërisht një arsye për të besuar se jeni më mirë të mos vaksinoheni.



Përfundim

Kurdoherë që ka diçka që mund t’ju ndihmojë të bëni hapin e duhur për të parë shëndetin tuaj, nuk duhet ta injoroni kurrë atë. Vaksinimi nuk është një gjë sfiduese për të bërë dhe mund të bëjë dallimin midis një sezoni gripi shumë të rehatshëm ose po aq të pakëndshëm për ju.

Mos harroni se duke ndërmarrë hapa për të parandaluar veten tuaj nga infektimi, ju gjithashtu mund të eliminoni veten si një burim i përhapjes së virusit. Për më tepër, ju mund të mbroni ata që doni edhe më shumë duke ndarë njohuritë tuaja të sapo gjetura në lidhje me rëndësinë e vaksinës së gripit.

Shkrimi origjinal: https://www.tomorrow.io/weather/blog/flu-vaccine/