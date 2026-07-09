Ujërat e zeza derdhen në Shëtitore pranë plazhit publik në Sarandë
Ujërat e zeza derdhen në Shëtitore pranë plazhit publik në Sarandë. Ujërat e zeza derdhen në det, vetëm pak metra larg plazhit publik dhe shëtitores në Sarandë, në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit gjatë sezonit turistik.
Shqetësimi bëhet edhe më i madh duke pasur parasysh se rrjeti i kanalizimeve dhe shëtitorja janë pjesë e një investimi të përfunduar vetëm gjashtë vite më parë, ndërsa ky problem vazhdon të përsëritet pothuajse çdo ditë.
Qytetarët dhe operatorët turistikë kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse për t’i dhënë fund kësaj situate, e cila ndot mjedisin, rrezikon shëndetin publik dhe dëmton imazhin turistik të Sarandës. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo
09/07/2610:06
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16
09/07/2610:06
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
09/07/2610:06
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24
09/07/2610:06
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11
09/07/2610:06