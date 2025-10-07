logo
0
Rezervime Suvenire

U nda nga jeta Dhimitraq Dhame, mjek dhe shahist i qytetit të Sarandës

07/10/259:28

Shperndaje:

U nda nga jeta Dhimitraq Dhame, mjek dhe shahist i qytetit të Sarandës

 

Me hidhërim të thellë njoftohet ndarja nga jeta e Dhimitraq Dhame, doktorit të nderuar dhe shahistit të njohur të qytetit të Sarandës.
Pas një sëmundjeje të rëndë, ai u nda nga jeta në moshën 73-vjeçare, duke lënë pas kujtimin e një njeriu fisnik, të urtë dhe të respektuar nga të gjithë.

 

 

Dhimitraq Dhame do të kujtohet për pasionin e tij të pashtershëm për mjekësinë dhe lojën e shahut, si dhe për mirësinë dhe përkushtimin që e karakterizuan gjatë gjithë jetës.

 

🕯️ Lamtumira e fundit do t’i jepet sot, më 7 tetor, ora 15:00, në Limion.
Prehu në paqe, Doktor… qyteti yt do të të kujtojë gjithmonë me respekt dhe dashuri. 😢🌹

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

U nda nga jeta Dhimitraq Dhame, mjek dhe shahist i qytetit të Sarandës

U nda nga jeta Dhimitraq Dhame, mjek dhe shahist i qytetit të Sarandës
American Bar &#038; Snack kërkon Kamarier/e për punësim vjetor

American Bar & Snack kërkon Kamarier/e për punësim vjetor
Supermarketi BIOJU vjen së shpejti në Sarandë dhe kërkon staf

Supermarketi BIOJU vjen së shpejti në Sarandë dhe kërkon staf
Agna Group kërkon Agjent shitjesh në Sarandë

Agna Group kërkon Agjent shitjesh në Sarandë
Ardit Bido jep lajmin e shumëpritur për Sarandën: Punimet për Bypassin nisin në Nëntor

Ardit Bido jep lajmin e shumëpritur për Sarandën: Punimet për Bypassin nisin në Nëntor
I mori 39-vjeçares nga Saranda 5 mijë euro dhe i kërkonte edhe 50 mijë të tjera: arrestohet

I mori 39-vjeçares nga Saranda 5 mijë euro dhe i kërkonte edhe 50 mijë të tjera: arrestohet

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.