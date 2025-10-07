U nda nga jeta Dhimitraq Dhame, mjek dhe shahist i qytetit të Sarandës
U nda nga jeta Dhimitraq Dhame, mjek dhe shahist i qytetit të Sarandës
Me hidhërim të thellë njoftohet ndarja nga jeta e Dhimitraq Dhame, doktorit të nderuar dhe shahistit të njohur të qytetit të Sarandës.
Pas një sëmundjeje të rëndë, ai u nda nga jeta në moshën 73-vjeçare, duke lënë pas kujtimin e një njeriu fisnik, të urtë dhe të respektuar nga të gjithë.
Dhimitraq Dhame do të kujtohet për pasionin e tij të pashtershëm për mjekësinë dhe lojën e shahut, si dhe për mirësinë dhe përkushtimin që e karakterizuan gjatë gjithë jetës.
🕯️ Lamtumira e fundit do t’i jepet sot, më 7 tetor, ora 15:00, në Limion.
Prehu në paqe, Doktor… qyteti yt do të të kujtojë gjithmonë me respekt dhe dashuri. 😢🌹
