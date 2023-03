U kap me 16 cigare kanabis, Gjykata e Sarandës e dënon 40 muaj burg

Kapet në Peqin dhe vihet në pranga një 30-vjeçar i shpallur në kërkim për shpërndarje të lëndëve narkotike në doza, në Sarandë.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Peqin, bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca informative, për një shtetas të shpallur në kërkim nga Komisariati i Policisë Sarandë, si rezultat i shkëmbimit në kohë të informacionit me shërbimet e këtij Komisariati, kanë bërë të mundur kapjen dhe ndalimin e shtetasit Ergys Tarko, 30 vjeç, banues në Cërrik, Elbasan.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë, me vendimin e datës 12.04.2022, e ka dënuar këtë shtetas me 3 vjet e 4 muaj burgim, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike”, pasi në muajin gusht të vitit 2021, gjatë kontrollit të banesës ku ai qëndronte përkohësisht për periudhën e sezonit veror, shërbimet e Policisë kanë gjetur dhe sekuestruar doza të lëndës narkotike kanabis, të cilat ai i shpërndante në zonën përreth.

Veprimet e mëtejshme për këtë shtetas do të kryhen nga Komisariati i Policisë Sarandë.

Ne gusht 2021 u kap me 16 doza qe permbanin ne total 33 gram kanabis. Beri rreth 3 muaj paraburgim pastaj u la ne Arrest shtepie. Kohet e fundit kishte kerkuar ne gjykaten e Sarandes shtyrje te ekzekutimit te vendimit te denimit me burg.