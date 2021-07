U akuzua për rrëmbimin e 12-vjeçarit nga Bathore, Gjykata jep vendimin për Bukuroshe Muharremi

Bukuroshe Muharremi, ka dalë ditën e sotme para gjykatës së Sarandës per masën e sigurisë.

Bukuroshe Muharremi ka mohuar akuzat dhe ka thëne se “I mituri eshte njohur me nipin tim ne te njejten moshe, ne rrethimat e Sheshit Skenderbej. Aty kane levizur nga sheshi tek Liqeni Artificial.

Kane qendruar dhe luajtur bashke aty. Naten e kane kaluar ne lulishte prane sheshit Skenderbej.

Femija u prezantua, qe nuk ka prinder dhe rri ne rruge. Nga qe u miqesua me nipin tim nuk donte te largohej nga ne.

Une kisha blere mallera per t’i shitur ne Sarande dhe po behesha gati te ikja. I mituri nuk ndahej nga nipi dhe mua dhe erdhi me ne. Ne Sarande rrime tek lulishtja ne Parkun Miqesia, aty kalojm naten.

Gjate dites levizte ne qytet me nipin ose vetem dhe kthehej prape ne park. Nuk e vleresova se duhet te njoftoja Policine. Keto shpjegime i kam dhene edhe ne Polici, nuk e kam marre me qellim te keq apo per ta shfrytezuar.

Ndaj saj është dhënë masa arrest në burg.

Ndërkaq ky vendim është pritur me lot nga familjarët.

